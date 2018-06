Saudi-Arabia med bomber og mat til Jemen

FNs sikkerhetsråd uttrykte i går «dyp bekymring rundt risikoen som følge av den humanitære situasjonen». Hodeida har siden 2014 vært kontrollert av sjiamuslimske Houthi-opprørere.

Lossing av matvarehjelp fra Unicef i havna i Hodeida. Bildet er fra 27. januar i år. Foto: ABDO HYDER / AFP

22 millioner jemenitter er ifølge FN avhengige av matvarehjelp utenfra, og 70 prosent av hjelpen kommer sjøveien til Hodeida. FN ber nå alle parter om å sørge for at denne havnen holdes åpen.

Fly og skip fra den saudiledede koalisjonen angrep i går Houthi-posisjoner i Hodeida. Et av de første målene er å ta kontroll over den strategisk viktige havna. Det er ventet at kampen om Hodeida vil bli det største slaget til nå i krigen om Jemen.

Mat og bomber

Saudi-Arabias FN-ambassadør, Abdallah Al-Mouallimi, sier skipene fra Saudi-Arabia og De forente arabiske emiratene er en del av koalisjonens innsats for å «sikre rikelig med humanitære forsyninger» til byen.

– Vårt ønske i Hodeida er ikke å gjøre Houthi-opprørerne rasende eller drepe så mange av dem vi kan. Tvert imot, vi har tilbudt dem fri ferdsel til nord i byen hvis de vil kaste våpnene og dra, sa al-Mouallimi til journalister i New York torsdag kveld.

Houthi-opprørerne har blant annet kontroll over hovedstaden Sana og store deler av det nordlige og vestlige Jemen. President Abd-Rabbu Mansour Hadi er i eksil i Sa Foto: Hani Mohammed / AP

– Veloverveid

De forente arabiske emirater deltar på Saudi-Arabias side i angrepet. FN-ambassadør Lana Nusseibeh uttalte at offensiven er veloverveid og nøye planlagt. Hun opplyste at Jemens regjeringsstyrker samtidig vil fortsette i et «justert og gradvis» tempo.

Nusseibeh ønsket ikke å spekulere i hvor lenge militæroperasjonen vil vare.

– Vi står overfor en liten, fanatisk gruppe med herdede krigere bevæpnet av Iran, sa hun.

Hun sa koalisjonen tror handlingene i Jemen kan skape den rette dynamikken til å hjelpe FNs spesialutsending for Jemen Martin Griffiths plan for å få avsluttet den tre år lange konflikten i Jemen.

Hovedkvarteret for guvernøren i Hodeida virker temmelig forlatt. Bildet er tatt i går, 14. juni. Foto: ABDO HYDER / AFP

I går ble det klart at USA har sagt nei til å bidra med etterretning, overvåking og minesveipere i forbindelse med operasjonen. Det melder nyhetsbyrået Reuters.

En talsmann for det amerikanske forsvarsdepartementet sier at USA «ikke kommanderer, bistår eller deltar i operasjonen mot Houthiene, eller noen aksjoner andre enn de som er godkjent mot Al Qaida på den arabiske halvøy og IS».

Ønsket om slik støtte kom fra Emiratene. Frankrike har sagt ja til å bidra med minesveipere.

Missil-deler fra Iran

Noen av komponentene i fem missiler som ble skutt mot Saudi-Arabia fra Jemen ble produsert i Iran. Det går fram av en konfidensiell rapport som FNs generalsekretær António Guterres sendte til Sikkerhetsrådet tirsdag.

Det er nyhetsbyrået AFP som har fått tilgang til rapporten. Missilene skal ha blitt avfyrt av Houthi-opprørere i juli i fjor. Irans ledelse avviser at de støtter Houthi-opprørerne.

Flyktninger

Kasser med matvarer fra Emiratenes Røde Halvmåne deles ut i Mujailis, en kystby sør for Hodeida. 6. juni i år. Foto: NABIL HASSAN / AFP

Angrep mot Hodeida, der det bor rundt 600.000 mennesker, kan føre til store sivile tap og drive hundretusener på flukt.

Over 3 millioner mennesker er drevet på flukt siden Saudi-Arabia erklærte krig mot Houthi-opprørerne, en krig som ifølge FN har kostet minst 10.000 mennesker livet og såret over 50.000.