Det er foreløpig uklart hvor mange pasienter det dreier seg om, men Saudi-Arabia har avtaler om omfattende helseprogrammer i utlandet.

Diplomatisk brudd

Saudi-Arabia kastet ut Canadas ambassadør mandag og brøt de diplomatiske forbindelsene. Bakgrunnen er det Saudi-Arabia kaller "innblanding i interne anliggender".

Canada har krevd at menneskerettighetsaktivister skal settes fri fra fengsel. En av dem er 37 år gamle Samar Badawi.

Samar Badawi avbildet i USA i mars 2012 da hun fikk tildelt en menneskerettighetspris, International Women of Courage Award Foto: ALEX WONG / AFP

Anmeldte faren, ble fengslet

I 2010 anmeldte hun faren etter å ha blitt utsatt vold. Han svarte med å anmelde henne for å være ulydig. Da var det lovene om ulydighet som trumfet lover som skulle beskytte kvinner.

Samar Badawi satt et halvt år i fengsel. Deretter har hun kjempet aktivt for kvinners rettigheter. Badawi var blant kvinnene som kjempet for retten til å kjøre bil, et krav de lyktes med. Broren hennes er den kjente opposisjonelle bloggeren, Raif Badawi, som soner en dom på 10 års fengsel og ble dømt til tusen piskeslag for sin kritkk av religiøse ledere. Hans kone Ensaf Haidar, er i eksil i Canada og ekteparet har fått canadisk statsborgerskap.

Kvinner arrestert

Samar Badawi er blitt anholdt av politiet flere ganger, siste gang i juli sammen med flere andre aktivister. Canada har krevd løslatelse. Da den canadiske ambassaden la ut denne meldingen på Twitter, startet konflikten:

Vi oppfordrer myndighetene i Saudi-Arabia til umiddelbart å løslate dem og alle andre fredelige menneskerettighetsaktivister, skrev ambassaden.

Svaret kom kjapt:

– Kongeriket Saudi-Arabia vil ikke akseptere noen form for innblanding i landets interne anliggender, skrev departementet på Twitter.

Stanser handel og flyginger

Saudi-Arabia lagt alle nye handelsavtaler med Canada på is. De trekker tilbake stipender til saudiarabiske studenter i Canada. Det er stopp i flyselskapet Saudias flyginger til Canada. En kontrakt for salg av militære kjøretøyer verd 90 milliarder kroner kan bli kansellert.

Canadias utenriksminister Chrystia Freeland høster storm fra Saudi-Arabia etter å ha kritisert arrestasjonene av kvinnelige menneskerettighetsaktivister. Foto: NICHOLAS KAMM / AFP

USA vil ikke blandet seg inn

Ifølge Reuters forsøker Canada å få hjelp fra andre land for å løse krisen, blant annet USA, Storbritannia og De forente arabiske emirater.

Men USA ønsker ikke å blande seg inn:

– Partene må diplomatisk løse dette sammen. Vi kan ikke gjøre det for dem, sier talsperson Heather Nauert i Det amerikanske utenriksdepartementet.

Prinsen lovet toleranse

Saudi-Arabias kronprins Mohamed bin Salman regnes som landets reelle leder. Han har sagt at Saudi-Arabia ikke lenger vil kaste bort tiden på ekstreme og destruktive ideer, og at folk skal få leve normale og tolerante liv.

Saudi-Arabias kronprins Mohamed bin Salman under Det arabiske toppmøtet i april. Han regnes som landets reelle leder. Foto: BANDAR AL-JALOUD / AFP

Hans reformer er et spill for galleriet, mener aktivister. Rekordmange henrettelser i Saudi-Arabia

FN er bekymret

Etter de mange arrestasjonene i slutten av juli er FNs menneskerettighetskommissær bekymret, ifølge talskvinne Ravina Shamdasani:

– Det pågår genuine reformer i Saudi-Arabia, men det kan se ut til at de ikke når nedover i systemet. Kritikere av systemet og dissenter er fortsatt ikke tolerert.