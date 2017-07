Saudi-Arabia forlenger Qatar-frist

Saudi-Arabia er blant landene som blant annet krever at Qatar bryter sine diplomatiske forbindelser med Iran, kutter båndene med Det muslimske brorskap og stenger nyhetskanalen Al Jazeera.

Fristen utløp opprinnelig mandag. Qatar har hele tiden avvist kravene.

Qatar fikk opprinnelig ti dager på seg til å godta 13 krav som Saudi-Arabia, Bahrain, De forente arabiske emiratene og Egypt satte fram samtidig som de innførte økonomiske og diplomatiske sanksjoner.

USA har advart om at noen av kravene vil være vanskelige for Qatar å akseptere, og har bedt saudiaraberne om å sende en mer «fornuftig og gjennomførbar» liste.

– Qatar lar seg ikke lett sluke av noen. Vi er klare. Vi står klare til å forsvare landet vårt. Jeg håper at vi ikke kommer til det punktet der vi må gripe inn militært, sa forsvarsminister Khalid bin Mohamed al-Attiyah til Sky News.

Lukker alle forbindelser

Det var i tidlig juni at de seks arabiske landene kunngjorde at de kuttet alle diplomatiske forbindelser til Qatar.

I tillegg til de diplomatiske båndene lukker landene alle land-, sjø- og luftfartsforbindelser.

I den saudiarabiske uttalelsen fremgår det at det avgjørende bak tiltaket er «de grove overtredelsene begått av myndighetene i Qatar de siste årene».

Emiratene fulgte etter og Egypts utenriksdepartement anklaget også myndighetene i Doha for å støtte terrorisme og kuttet de diplomatiske forbindelsene.

Også Jemen slutter seg til boikotten og kutter diplomatiske bånd med Qatar, melder Reuters.

En saudiledet koalisjon som i mer enn to år har kjempet mot opprørere som støttes av Iran i Jemen, kunngjorde at Qatar ikke lenger en velkommen i koalisjonen. I en uttalelse beskylder de landet for å støtte terrororganisasjoner i Jemen.

Qatar har bidratt med kampfly i koalisjonen som har deltatt i luftangrep mot Huthi-opprørerne i Jemen.

Qatar fordømmer

Qatar har tidligere fordømt beslutningen om å kutte båndene, og beskriver den som «ubegrunnet».

– Det finnes ingen legitim grunn til å gjøre dette. Tiltakene er basert på påstander som ikke har rot i fakta, het det i en uttalelse fra Qatars utenriksdepartement.

Videre het det at avgjørelsen «ikke vil påvirke livet til vanlige borgere».

Disputten mellom golfstatene har eskalert etter at Qatars statlige nyhetsbyrå skal ha blitt hacket nylig. Som følge av dette ble forfalskede uttalelser til støtte for Iran, Hamas, Hezbollah og Israel fra Qatars emir, sjeik Tamim bin Hamad al-Thani, sendt på TV i landet.

USAs utenriksminister Rex Tillerson sier de ikke tror beslutningen fra de arabiske landene vil få noen konsekvenser for kampen mot terror og ekstremisme.