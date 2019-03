Saudi-Arabia fordømmer USAs anerkjennelse av Golanhøydene

– Saudi-Arabia gir uttrykk for hard avvising og fordømmelse av den amerikanske administrasjonens erklæring om at den anerkjenner Israels herredømme over de okkuperte syriske Golanhøydene, heter det i en uttalelse gjengitt av Saudi-Arabias statlige nyhetsbyrå.

Det mektige arabiske kongedømmet er en viktig alliert av USA.

To andre USA-allierte – Kuwait og Bahrain – kritiserer også beslutningen. Kuwait mener den utgjør en trussel mot sikkerhet og stabilitet i Midtøsten.

Donald Trump anerkjente Golanhøydene som israelsk område mandag, da statsminister Benjamin Netanyahu besøkte Det hvite hus. Foto: CARLOS BARRIA / REUTERS

– Bryter internasjonal lov

Dette vil få konsekvenser, mener Russland.

– Washington har nok en gang brutt internasjonal lov, sier president Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov til det statlige nyhetsbyrået TASS.

– Dette vil definitivt få negative konsekvenser både når det gjelder fredsprosessen i Midtøsten og det generelle klimaet for å finne en politisk løsning i Syria, sier Peskov.

FNs sikkerhetsråd har, med støtte fra USA, slått fast at Golanhøydene er ulovlig okkupert og annektert. Foto: RONEN ZVULUN / Reuters

FN: Golanhøydene ulovlig okkupert

USAs president Donald Trump varslet tidligere denne måneden at USAs syn på Golanhøydene ville bli endret. Mandag undertegnet han en anerkjennelse av Golanhøydene som israelsk område.

– Etter 52 år er det på høy tid at USA fullt ut anerkjenner Israels suverenitet over Golanhøydene, som er av kritisk strategisk og sikkerhetsmessig viktighet for staten Israel og stabiliteten i regionen, skrev presidenten på Twitter.

Tidligere har FNs sikkerhetsråd, med støtte fra USA, slått fast at Golanhøydene er ulovlig okkupert og annektert.