Saudi-Arabia endrer reiseregler for kvinner

– Pass vil bli gitt til alle saudiarabiske statsborgere som sender inn søknad, skriver den statlige avisen Umm Al-Qura, som siterer regjeringen.

Dette og andre regelendringer blir i dag gjort for kvinner over 21 år i landet, melder Reuters.

Positiv utvikling

De kan nå for første gang ha rett til å registrere ekteskap, skilsmisse og fødsel, få utstedt offisielle familiedokumenter og være verge for mindreårige barn. Tidligere har dette kun vært forbeholdt mannen.

Det erkekonservative muslimske kongedømmet har lenge blitt sterkt kritisert for sin kvinneundertrykkende politikk og brudd på menneskerettigheter, men de siste årene så regimet i Riyadh gjort flere regelendringer for kvinner i landet.

For to år siden kunne kvinner i landet for første gang kjøre bil og dra på fotballkamper, men kvinnene har fortsatt svært begrensede rettigheter.

Dagens nyhet har også vekket oppsikt i Saudi-Arabia der en av landets mest fremtredende påvirkere på sosiale medier og tidligere talk show-vert, Muna AbuSulayman, tvitret sin begeistring.

Styrt av menn

Ina Tin er sterkt kritisk til kvinners situasjon i landet. Foto: Amnesty

Men landet har fortsatt en lang vei å gå for å kunne begynne å snakke om likestilling.

– Kvinner er kontrollert av et system som er dypt patriakalsk. Alle kvinner uansett rang er underlagt et vergesystem, et system som gjør at de trenger en mannlig verge. De må ha vergens godkjenning til alle beslutninger fra utdannelse, helsehjelp eller om de vil skille seg,sier Ina Tin, seniorrådgiver i Amnesty International til NRK.

– Det finnes lite statistikk over situasjonen for kvinner, men forskere antyder at de ser en stor forekomst av vold mot kvinner i hjemmet både fysisk og psykisk. Disse kvinnene får ikke beskyttelse av myndighetene fordi lovgivningen holder kvinnene fast. Det er en forbrytelse for en kvinne å vise ulydighet mot vergen. Da kan vergen anmelde kvinnen.



– Jeg har selv sett rettsdokumenter hvor dommeren sier kvinnen må gå tilbake til det samme hjemmet hvor hun utsettes for mishandling ellers blir hun satt i fangsel. I de fleste rettsaker får vergen medhold. Hvis en kvinne blir dømt, da er det vergen som må godkjenne at hun slippes fri. Et ukjent antall kvinner sitter ulovkig fordi vergen ikke vil slippe de ut, sier Tin.

Fortsatt så ses alle kvinner på som mindreårige fra de blir født til de dør.

Blant annet slår saudiarabisk lov fortsatt fast at kvinner må ha tillatelse fra sin mannlige verge til å gjøre en rekke ting, som for eksempel ta utdanning.