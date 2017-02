Satte fyr på 14 biler utenfor Paris i protest mot politi-voldtekt

Natt til onsdag tente ungdommer på 14 biler hos en Citroen-forhandler Paris-forstaden Aulnay-sous-Bois.

En overvåkingsvideo viser en gruppe maskerte unge menn som har med seg bensinkanner de heller over bilene før de setter fyr på dem.

Blant bilene som ble satt fyr på var en varebil for rullestolbrukere. Ytterligere tre biler ble utsatt for hærverk.

Bilene ble helt utbrent og eieren av bilbutikken sier at skadene er på over 200.000 euro, eller rundt to millioner norske kroner.

22-åringen som bare er identifisert som «Theo», fikk tirsdag besøk av president Francois Hollande på sykehuset. Foto: ARNAUD JOURNOIS / AFP

Voldtatt med politikølle

Hærverket mot bilforhandleren er en del av uro og opptøyer i flere franske byer og forsteder de siste dagene.

Grunnen til uroen er en ung mann som ble arrestert av politiet i Aulnay-sous-Bois sist torsdag.

22-åringen, som bare er identifisert som «Theo», skal ha blitt voldtatt analt med en politikølle da han ble stoppet av politiet under en indentitetskontroll.

Han ble også slått i hodet og ble sendt til sykehus med alvorlige hode- og analskader.

En video som angivelig skal vise hendelsen har sjokkert Frankrike etter at den ble delt på internett.

Søndag ble en politioffiser siktet for voldtekt og tre andre siktet for å ha angrepet Theo fysisk.

Demonstranter samlet seg onsdag kveld i det sentrale Paris for å demonstrere mot politiets behandling av «Theo». Foto: GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP

Sterke reaksjoner

Aulnay-sous-Bois er en fattig forstad til Paris der en stor del av befolkningen har afrikanske eller nordafrikanske aner.

Inngangspartiet til en politistasjon i Aulnay-sous-Bois ble ramponert under sammenstøt natt til tirsdag. Foto: GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP

Historisk har politiet gått hardt frem mot minoritetsbefolkningen i de fattige forstedene og «Theos» skjebne har ført til sterke reaksjoner og angrep på politiet i flere franske byer.

I fire netter på rad har det vært uro, opptøyer og angrep på politiet, særlig i Aulnay-sous-Bois og andre innvadrertunge forsteder rundt Paris.

Politiet er blitt angrepet med molotov-cocktailer og bombardert med petanque-kuler, de tunge stålkulene som brukes i Frankrikes nasjonalsyssel.

I to tilfeller måtte politiet skyte i luften for å komme seg unna angrep av gjenger.

Generalsekretæren i fagforeningen til politiet, Yves Levebvre, sier at han frykter at det neste blir at noen skyter mot politet for å drepe.

Foreløpig har ikke opptøyene spredd seg like mye som i 2005. Da ble 8500 bilder brent, 100 offentlige bygninger er vandalisert og rundt 2800 personer er pågrepet og 600 fengslet i opptøyer som varte i over tre uker.

Invitert på fotballkamp

Samtidig har også mer fredelige deler av det franske samfunnet engasjert seg i saken.

Flere fotballstjener og rapartister har engasjert seg i «Justice pour Theo»-kampanjen - «Rettferdighet for Theo»-kampanjen. Blant dem er den algeriske Leicester-spilleren Riyad Mahrez.

Etter at «Theo» i går ble fotografert på sykehuset med en fotballtrøye til den italienske klubben Inter, ble han i dag invitert til å være gjest på en kamp på klubbens San Siro stadion i Milano når han blir bedre.

«Justice pour Theo»-kampanjen har engasjert seg på sosiale medier som Facebook, Twitter og Instagram (under).