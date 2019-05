Satt uskyldig fengslet i 46 år – nå får han 1,5 millioner dollar i oppreisning

Amerikanske Richard Phillips ble i 1971 fengslet for et mord det senere skulle vise seg at han ikke hadde begått. Phillips, som da var 27 år gammel, ble dømt til livstid i fengsel uten mulighet for å kunne anke dommen, skriver CNN.

36 år senere erkjente en annen mann drapet, men det skulle gå ytterligere syv år før saken til Phillips kom opp i retten på nytt.

Først i mars 2018 ble han endelig frikjent. Phillips, som da var 72 år, ble dermed den personen i Amerika som har sittet lengst i fengsel før vedkommende har blitt frifunnet.

Får oppreisning

Da han endelig slapp ut av fengsel, skal han ikke ha fått så mye som penger til bussen for å kunne komme seg hjem. Nå har statsadvokaten i Michigan gitt 73-åringen 1,5 millioner dollar i oppreisning, noe som tilsvarer i overkant av 13 millioner kroner.

Ifølge delstatens lover er Phillips berettiget til 50.000 dollar per år han satt uskyldig fengslet. Pengene han får vil dekke ca. 30 år av tiden han satt inne. Dette fordi han også satt inne for væpnet ran i samme tidsperiode, en dom han også mener er feilaktig. Blir han frifunnet for dette i tillegg, vil han kunne søke om ytterligere oppreisning.

– Dette er gode nyheter. Selv om kompensasjonen ikke vil bringe tilbake de 45 årene han satt uskyldig fengslet, så håper jeg at pengene vil bringe han et liv fylt av livskvalitet, sier advokaten hans Gabi Silver til avisa.

73-åringen livnærer seg av kunst til oppreisningspengene kommer inn på konto. Det er foreløpig ukjent når pengene vil bli utbetalt. Foto: Carlos Osorio / AP

Er ikke bitter

For å få dagene til å gå i fengselet, begynte 73-åringen å male. Maleriene solgte han til andre cellekamerater. Overskuddet brukte han til å kjøpe flere malesaker.

I dag selges maleriene hans for tusenvis av dollar, ifølge CBS News.

Phillips som til nå har leid en leilighet, håper pengene han får vil gi ham mulighet til å kjøpe et hus. Ifølge advokaten hans bruker han ikke dagene på å være bitter for de tapte årene i fengsel.

– Jeg ønsker å holde en lav profil, reise og nyte livet, sier han til Detroit News.