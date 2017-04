Satt i vinduet da folk ble kjørt ned utenfor: – Merkelig å være på jobb igjen

Dionne Li Persson og Mint Jutharat Nitmuangpak satt i vinduet på den asiatiske restauranten der de jobber da klokka nærmet seg 15 fredag ettermiddag. Det kjører normalt ikke biler i denne delen av Drottninggatan.

– Jeg skjønte med en gang at det var alvor, og ikke bare noen som hadde kjørt feil, sier Dionne om øyeblikket da lastebilen kom brasende forbi.

– Vi sprang ut på gaten med en gang og da hadde det allerede kommet mange mennesker til. På bakken var det flere personer som var skadet, i hvert fall en av dem var død, forteller Mint.

Når NRK er innom restauranten dagen etter har de åpnet igjen, men det er lite som er som normalt.

– Stockholm er ikke som vanlig i dag. Det føles merkelig å være på jobb igjen, medgir Dionne.

Vanligvis er de fullbooket på lørdager, men i dag er det bare ved noen få bord det sitter gjester. Både gjester og ansatte snakker om gårsdagens hendelser.

TILBAKE PÅ JOBB: Mint Jutharat Nitmuangpak og de andre på Restaurant Pong i Drottninggatan tok igjen mot gjester lørdag. Foto: HANNA HAUG RØSET / NRK

I går var det kaotisk og folksomt ute på gaten. Da folk begynte å snakke om en mann med våpen løp de inn i restauranten, låste døren og gjemte seg.

– Etter hvert skjønte vi at det var en politimann, fortsetter hun.

Blodig

Da lastebilen krasjet inn i kjøpesenteret Åhléns City bare minutter senere hadde sjåføren gjort så mye skade at fire mennesker så langt er døde. 15 ble skadet og ni av dem ligger fremdeles på sykehus.

– En av dem som lå rett utenfor her var veldig hard skadet, og forbipasserende satte i gang med førstehjelp. En dame som hjalp til fikk komme inn til oss, hun måtte få tørket av seg noe av blodet, sier Dionne.

LIKE VED: Bare en butikk for dristige festklær skiller restaurant Pong fra blodsporene som fremdeles preger brosteinen. Foto: HANNA HAUG RØSET / NRK

Blomsterhav

Lenger ned i gata, ved Sergels torg, har folk strømmet til gjennom lørdagen. Kjøpesenteret Åhléns City og de fleste butikkene i området rundt er stengt. «På grunn av omstendighetene», som det står på døra til en leketøysbutikk.

Gjennom det massive medieoppbudet trengte stockholmerne seg frem til gjerdet der de festet blomster og kosebamser. På bakken er det også fullt av blomster, tente lys og kort.

SPERRINGER: Lørdag morgen var dette helt vanlige sperregjerder. Lørdag ettermiddag var det fylt av blomster. Foto: HANNA HAUG RØSET / NRK

Mange av de NRK snakker med sier de er kommet for å vise respekt. Noen påpeker at det er viktig å være sammen på en slik dag og andre vil bare se åstedet for å forsøke å forstå hva det var som skjedde.

I løpet av lørdagen har både Kronprinsesseparet, statsminister Stefan Löfven, en rekke andre politikere og Kong Carl Gustaf besøkt Drottninggatan.

Kong Carl Gustaf taler etter angrepet i Stockholm Du trenger javascript for å se video.

Politiet har pågrepet en 39 år gammel mann fra Usbekistan, og politiet tror det var han som kjørte lastebilen. Han har tidligere vært i det svenske sikkerhetspolitiets søkelys.