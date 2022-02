Satellittbilder: 5 kilometer lang russisk kolonne på vei til Kyiv

Kolonnen skal være rundt 60 kilometer unna Ukrainas hovedstad. Den skal ha med seg drivstoff og stridsvogner, skriver Reuters.

Ifølge Kyiv Independent går flyalarmen i byen klokka 22.58 søndag kveld. Kort tid etter meldte avisen på Twitter at det også er flyalarm i byene Vinnitsa og Tsjernivtsi.

På Facebook beskriver den militære ledelsen i Ukraina søndag som en vanskelig dag på grunn av flere russiske luftangrep. Generalstaben hevder også å stå i mot flere russiske angrep sørvest for Kyiv.

Natt til torsdag invaderte Russland nabolandet Ukraina. Fredag begynte ukrainske soldater å ruste seg til kamp om hovedstaden, etter meldinger om at russiske soldater hadde nådd de nordlige bydelene i Kyiv.

Ifølge Reuters er Russlands forsøk på invasjon i Kyiv forsinket av ukrainsk motstand, i tillegg til at de russiske styrkene har manglet drivstoff.

Satellittbildene skal vise hundrevis av russiske militærkjøretøy på vei i retning av Kyiv. Foto: Satellite image ©2022 Maxar Tec / Reuters

Ordfører Vitali Klitschko i Kyiv sier søndag til nyhetsbyrået AP at hovedstaden er omringet og at det er umulig å evakuere sivile fordi alle veiene er blokkert.

– Vi står på randen av en humanitær katastrofe. For øyeblikket har vi elektrisitet og vann, men infrastrukturen for å dele ut mat og medisiner er ødelagt, sier Klitschko.

Senere har han hevdet det ikke stemmer at evakuering av innbyggerne er umulig på Telegram. Til Kyiv Independent sier en talsperson for Klitschko at han forsnakket seg.

Innbyggere i Kyiv gjemmer seg under jorden. Foto: DAPHNE ROUSSEAU / AFP

– Klare til kamp

Søndag kveld har flyalarmen gått flere ganger i hovedstaden. Innbyggerne gjemmer seg i bomberom eller underjordiske T-banestasjoner.

Portforbudet som ble innført lørdag skal vare tidligst til mandag morgen.

Gjennom helgen har oppskrifter på såkalte molotovcocktails florert i sosiale medier i Ukraina. Fredag viste man framgangsmåten på TV.

Det har også blitt delt ut våpen til sivile som skal bidra i kamphandlingene. Ifølge ordføreren er Kyivs innbyggere kampklare.

– For å være ærlig har vi ikke 100 prosent kontroll. Vi bygget forsvarssystemet på kort tid, men dette er patriotiske folk. Akkurat nå er det viktigste å forsvare landet vårt, sier Klitschko.

Flere ganger har det blitt meldt om kraftige eksplosjoner i byen. Natt til søndag skal et sykehus for kreftsyke barn ha blitt rammet av et russisk angrep, ifølge Kyiv Independent på Twitter.

En boligblokk som skal ha blitt truffet av en russisk rakett i Kyiv. Foto: DANIEL LEAL / AFP

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj kunngjorde sent fredag ettermiddag i en video at han fortsatt er i Kyiv, og lover å kjempe.

Det er ikke bare i Kyiv at kampene pågår på krigens fjerde dag. Den ukrainske hæren hevder å ha slått tilbake et russisk angrep nær landets nest største by Kharkiv, øst i landet.

Russland hevder å ha omringet de viktige havnebyene Kjerson og Berdjansk.

Ifølge ukrainske myndigheter har 352 sivile og militære blitt drept siden Russland invaderte på torsdag. I tillegg skal over 1600 være skadet.