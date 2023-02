Satellittbilder viser enorme ødeleggelser i Tyrkia etter jordskjelvene

Været har blitt bedre i jordskjelvområdet etter at det var snøstorm de første timene etter mandagens skjelv.

Det har gjort arbeidet lettere for redningsarbeiderne, men også gjort det mulig for satellitter fra Planet Labs PBC og Maxar til å ta bilder.

Maxar tar bildene fra en høyde på rundt 700 kilometer, men ødeleggelsen er likevel klart synlige.

Kahramanmaraş i Tyrkia før og etter jordskjelvet. Planet Labs PBC

Kahramanmaraş (over) er av byene med store ødeleggelser.

Blant annet er åtte boligblokker på over ti etasjer er rast fullstendig sammen.

Det er beregnet at det bodde rundt 150 mennesker i hver av de åtte blokkene. Ettersom de raste sammen midt på natten, var det veldig få som kom seg ut i live,

Provinsen Hatay (over) har registrert flere døde etter jordskjelvet enn noen annen del av Tyrkia.

Myndighetene får kritikk for å sende for lite hjelp for sent.

Flyplassen i Hatay er stengt etter at jordskjelvet ødela rullebanen. Det gjør det ekstra vanskelig å nå fram med hjelp.

Kahramanmaraş i Tyrkia før og etter jordskjelvet Planet Labs PBC

I Kahramanmaraş (over) er to barn reddet ut i live det siste døgnet.

De to er en gutt på tre år og en jente på ti.

Nurdagi i Tyrkia før og etter jordskjelvet Maxar/Ap

Nurdagi (over) lligger bare 26 kilometer fra episenteret.

Det har ført til enorme ødeleggeødeleggelser

Moskeen Yeni Camii i Malatya før og etter jordskjelvet 6. februar Türkiye Kültür Portalı/AP

Moskeen Yeni Camii i Malatya (over) ble ødelagt i mandagens skjelv.

Yeni Camii betyr Den nye moskeen, et navn den fikk da den ble bygget etter at den gamsle mgamle fra 1600-tallet ble ødelagt i et jordskjelv 3. mars 1894,.

14. mars 1964 ble moskeen igjen rystet av et kraftig jordskjelv. Vegger og kuppelen fikk sprekker og steiner falt ned.

Moskeen gjennomgikk omfattende restaurering etter skjelvet, men natt til mandag ble den ødelagt igjen for tredje gang på 129 år.