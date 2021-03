Sarkozy dømt til fengsel – funnet skyldig i korrupsjon

Den franske domstolen dømmer ham til tre års fengsel. Det er foreløpig usikkert om Sarkozy må sone i fengsel.

To av årene er betinget, og med en dom på ett år i fengsel er det lite sannsynlig at Sarkozy fysisk vil gå i fengsel, skriver AFP. Et alternativ kan da være å sone med elektronisk fotlenke.

Sarkozy har ti dager på seg til å anke dommen.

Dommeren sa at straffen er streng fordi det er snakk om en tidligere president og jurister med høytstående verv. Dommeren sa også at handlingene kan skade folkets tillit til det franske politiske systemet.

Aktor bo om fire års fengsel for ekspresidenten, to av dem betinget, i rettsforhandlingene som ble avsluttet i desember.

Medtiltalte dømmes også

66-åringen som styrte Frankrike fra 2007 til 2012, var sammen med advokaten Thierry Herzog tiltalt for korrupsjon i forbindelse med et forsøk på å bestikke dommeren Gilbert Azibert i 2014 for å få ut informasjon fra ham.

Det skal ha skjedd i forbindelse med en annen sak der Sarkozy ble etterforsket for ulovlig finansiering av valgkampen i 2007. Han skal ha forsøkt å bestikke dommeren ved å love ham en ettertraktet stilling i Monaco i bytte mot opplysninger.

Alle de tre var tiltalt i saken.

Sarkozy og de to medtiltalte avviste anklagene i den ti dager lange rettssaken i fjor.

Også de to medtiltalte dømmes til samme straff i mandagens dom.

Avlyttet telefon

I tillegg til fengselsstraff, risikerer de bøter på opp mot 1,2 millioner euro – rundt 12,5 millioner kroner.

Påtalemyndigheten mener de tiltalte inngikk en «korrupt pakt».

Aldri har en tidligere fransk president vært anklaget for et så alvorlig lovbrudd. Aldri har det vært krav om ubetinget fengsel for en tidligere fransk president, skriver Le Monde.

Anklagene er basert på at politiet har avlyttet telefonsamtaler mellom Sarkozy og hans advokat Thierry Herzog.

ALLE DØMT: Sakozys advokat Thierry Herzog, Nicolas Sarkozy og dommer Gilbert Azibert som den tidligere presidenten skal ha forsøkt å bestikke. Foto: [geoffroy Van Der Hasselt, Thomas Coex, Philippe Lopez] / AFP

Sarkozy har hele tiden nektet for å ha gjort noe galt, men risikerte opptil ti års fengsel.

Må retten igjen om to uker

Allerede 17. mars må Sarkozy møte i retten igjen. Denne gangen gjelder det en annen sak der han også er anklaget for ulovlig valgkampfinansiering.

I den såkalte Bygamalionsaken er Sarkozy og 13 andre personer tiltalt for ulovlig finansiering, medvirkning til bedrageri og dokumentforfalskning.

Forholdene skal ha skjedd under presidentvalgkampen i 2012 i samarbeid med kommunikasjonsfirmaet Bygmalion.

I 2011 ble Sarkozys forgjenger og politiske mentor, Jacques Chirac, stilt for retten, anklaget for å ha misbrukt sitt embete mens han var ordfører i Paris.

Den tiltalen var langt mindre alvorlig og det endte med en betinget dom på to år. Chirac slapp dessuten å stille i retten på grunn av helseproblemer.