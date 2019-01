– Jeg tror Gud kaller oss alle til å fylle ulike roller på forskjellige tidspunkter, og jeg tror at han ville at Donald Trump skulle bli president, sier Sarah H. Sanders ifølge en utskrift av intervjuet som er levert av CBN News, skriver CNN.

Hun mener han han har tatt tak i viktige saker som troende bryr seg om.

– Han har gjort en fantastisk jobb med å støtte opp om mange av de tingene som er viktig for troende, sier Sanders til det kristne tv-programmet i CBN News.

Jennifer Wishon i CBN News la ut en Twitter-melding etter intervjuet.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Grensemuren

I programmet som sendes torsdag, snakker hun om tro og politikk.

Blant annet om grensemuren til Mexico. Trump ba om fem milliarder dollar i statsbudsjettet for å få en grensemur mot Mexico, noe Demokratene ikke ville gå med på. Det førte til at Trump gjennomførte en «shutdown», der flere offentlige etater ble stengt i tre uker. Demokratenes leder Nancy Pelosi har kalt grensemuren for umoralsk, Sanders forteller i programmet at Presidenten gjør sin grunnleggende plikt for å beskytte folket i landet sitt.

– Det handler om å beskytte sine landsmenn, som er en grunnleggende plikt for en president i USA. At det er umoralsk mener jeg er en latterlig beskyldning, skal hun ha svart i programmet.

PRESSETALSKVINNE: Sarah H. Sanders er pressetalskvinne for Det hvite hus i USA. Foto: Evan Vucci / AP

Støtter kristne kurdere

Hun snakket også om at USA sin tilbaketrekking av de amerikanske styrkene i Syria ikke vil true kristne kurdere i området.

– Presidenten har gjort det klart at vi støtter kristne, vi støtter kurderne. Dette har presidenten gjort klart for Tyrkia, sier hun.

Tidligere i måneden truet Trump med å «knuse Tyrkia økonomisk» dersom de angriper kurderne. En trussel mot allierte som sammen med amerikanske soldater har kjempet mot IS.

– Mest engasjerte presidenten

På spørsmål om hvorfor det er færre pressemøter og oppdateringer fra Det hvite hus, mener hun at Trump er den presidenten som har engasjert seg mest i media, mer enn noen annen president i historien.

– Han er den mest tilgjengelige, og jeg tror Det hvite hus generelt er det også. Det er ikke noe ønske fra oss eller presidenten om å holde tilbake informasjon, forteller Sanders i programmet.

Les også: Trump går med på midlertidig avtale som avslutter budsjettkrisen i USA

Les også: Washington Post: Trump bløffer i gjennomsnitt 11 ganger daglig