– Mange spør om klima og miljø er en prioritet i Syria nå, mens grunnleggende behov ikke blir møtt på grunn av konflikt. Men det jeg sier at klimaet ikke kan vente, uansett hva situasjonen din er, eller om det er konflikt. Du kan alltid gjøre noe for å få en grønnere livsstil.

Sarah Zein under FNs klimatoppmøtet i Katowice i Polen. Foto: Milana Knezevic / NRK

Sarah Zein (24) står inne på et tettpakket klimatoppmøte i Katowice i Polen. Straks skal FN dele ut pris for årets beste klimaløsninger – praktiske tiltak fra hele verden, som betyr noe i kampen mot klimaendringer.

En av vinnerne er «Yalla let's bike» («Kom igjen, la oss sykle»), startet av Sarah og andre ungdommer i Syrias hovedstad Damaskus i 2013. Hun begynte å sykle fordi alle kontrollpunktene som dukket opp på grunn av konflikten, gjorde det vanskelig å komme seg rundt. Siden oppstarten har de fått med over 4000 kvinner på felles sykkelturer, fått på plass sykkelsti i byen, og rekruttert 32 sykkeltrenere.

– Sykling reduserer vår avhengighet av klimagasser, og det er bra for din psykiske helse. Det gjør deg glad. Det er bra for alle, sier hun til NRK.

Ble trakassert da hun syklet

En av de store felles sykkelturene organisert av Yalla Let's Bike. Foto: Yalla Let's Bike

Sykkelen er også en del av kampen for kvinners rettigheter. I Syria blir det fortsatt sett på som tabu at kvinner sykler. Sarah forteller at hun ble møtt med verbal seksuell trakassering da hun først begynte å sykle. Det stoppet henne nesten.

– Men så tenkte jeg at om jeg gir opp, og alle gir opp, hvem skal da endre samfunnet? Vi har alle ansvar for å skape endring, vi er ikke offer. Vi er her for å gjøre noe med problemene.

På klimatoppmøtet er 30.000 mennesker fra nesten 200 land samlet for å finne ut hva verden må gjøre for å forhindre de verste konsekvensene av klimaendringer. Kvinner og klima går igjen som tema.

– Det er viktig å anerkjenne at kvinner vanligvis møter større risikoer og byrder på grunn av klimaendringer, ifølge Patricia Espinosa, generalsekretæren for FNs klimapanel.

På klimatoppmøtet fortelles mange historier om kvinner verden rundt som bidrar med klimaløsninger. Kvinner i India som hjelper med å rydde opp den forurensede elven Ganges, fikk FNs klimapris. Likevel påpeker Espionosa at det ligger mye ubrukt potensial i at kvinner ikke får ta like stor del i å bestemme og gjennomføre klimapolitikk.

– Det gir ikke mening at 50 prosent av verdens befolkning blir utelatt når det kommer til å finne klimaløsninger, sa Espinosa.

– Ikke bare krig og ødeleggelse

«Yalla let's bike» lærer også folk å sykle. Foto: Yalla Let's Bike

Nesten halvparten av gjengen bak «Yalla Let's Bike» er kvinner. Nå planlegger de å spre prosjektet til andre syriske byer. Så langt har det vært arrangementer også i Homs.

– På nyhetene ser man bare ødeleggelse, man ser bare krig. Men det finnes også syriske ungdommer som prøver å gjøre noe, og vi burde sette søkelyset på dette.