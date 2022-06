Santos til NRK: – Håper Norge kan tilgi Colombia

Årets presidentvalg ble av analytikere beskrevet som en siste mulighet for fredsavtalen fra 2016 i Colombia.

NRK har diskutert Colombias fremtid med hovedarkitekten bak fredsavtalen. Se intervjuet nederst i artikkelen.

NRK har denne uken møtt president og fredsprisvinner Juan Manuel Santos. Hovedarkitekten bak fredsavtalen med FARC fra 2016 var denne uken i Norge under Oslo Forum. Foto: Ksenia Novikova, NRK

Det er fire år siden fredsprisvinner Juan Manuel Santos gikk av som president i Colombia. Denne uka har NRK møtt ham i Oslo til et eksklusivt intervju under fredsmeklersamlingen Oslo Forum.

Santos er mest kjent for fredsavtalen han og geriljagruppen Farc skrev under på i 2016, og som norske diplomater var med og tilrettelegge for. Det fikk han også Nobels fredspris for samme år.

I 2016 signerte president Juan Manuel Santos en fredsavtale med Colombias største geriljagruppe FARC. Her fra undertegningen i Cartagena. Foto: Fernando Vergara / AP

Nå tror han nøkkelen til suksess for den nyvalgte presidenten i Colombia ligger i å gjennomføre fredsavtalen.

– Denne regjeringen har en enorm mulighet. Flere av punktene i fredsavtalen er også løsningen på flere av utfordringene til Colombia, sier Santos til NRK.

Tror på Petro

Gustavo Petro vant søndag presidentvalget i Colombia. Her sammen med sin visepresident Francia Márquez. Foto: LUISA GONZALEZ / Reuters

Søndagens historiske valgseier til tidligere geriljamedlem Gustavo Petro kom etter flere år med sosial uro, nye voldsbølger og økende ulikhet.

– Pendelen har beveget seg mot et skifte i lengre tid. Den nåværende regjeringen til president Duque har dessverre vært en fiasko, og har skapt en reaksjon mot den etablerte ordenen, sier Santos.

Avtroppende president Ivan Duque gikk i 2018 til valg på å rive i stykker fredsavtalen.

Utgående president Iván Duque (2018–2022) får mye av skylda for den forverrede sikkerhetssituasjonen i landet. Foto: ANDREW HARNIK / AFP

Selv om han ikke lyktes med det valgløfte, har han brukt fire år på å bremse gjennomføringen av fredsavtalen, ifølge Santos.

Nå gir han Duque også skyld for den forverrede sikkerhetssituasjonen i Colombia.

Voldelig år

I 2021 tok flere colombianere til gaten i protest mot den sittende regjeringen. Foto: LUIS ROBAYO / AFP

Da Farc trakk seg ut, skulle fredsavtalen sørge for å fylle det maktvakuumet de etterlot seg på den colombianske landsbygda.

Ifølge Røde Kors var 2021 det mest voldelige året siden partene skrev under fredsavtalen.

Santos innrømmer til NRK at den forverrede sikkerhetssituasjonen kom overraskende på ham. Han mener den avtroppende presidenten må ta en stor del av skylda for utviklingen.

Militæret samler inn stemmer fra landsbygda under årets presidentvalg. Foto: JOAQUIN SARMIENTO / AFP

– Siden begynnelsen har Duque nedprioritert den delen av fredsavtalen som fokuserer på å bedre sikkerhetssituasjonen. Nå ser du konsekvensene. Drap på sosiale ledere og tidligere Farc-medlemmer.

Dette er problemer Santos mener er det første Petro må få kontroll når han blir president.

– Jeg håper han tar tak i dette, fordi det haster å gjenvinne kontroll over områdene som gikk tapt under den sittende regjeringen, sier Santos til NRK.

Petro har i valgkampen lovet å implementere fredsavtalen i sin helhet.

– Kan ikke takke Norge nok

Norge var en helt sentral aktør for tilretteleggingen av fredsforhandlingene mellom FARC og colombianske myndigheter.

Fredsprisvinner Juan Manuel Santos satt som Colombias president mellom 2010–2018. Han tilhører høyresiden i colombiansk politikk. Foto: JOSE MIGUEL GOMEZ / Reuters

I starten av presidentperioden til Santos var det «ingen» som trodde på en mulig fredsavtale bortsett fra Norge, ifølge fredsprisvinneren.

– Først vil jeg si at jeg ikke kan takke Norge nok. Norge var det første landet til å oppfordre til fredssamtaler og at de ville hjelpe oss, sier Santos.

Han beskriver Norge som en fantastisk følgesvenn i prosessen. Han sier også at han vil be om unnskyldning for Duques forsøk på å bryte en «norsk» diplomatisk avtale mellom ELN og colombianske myndigheter.

Santos ber om tilgivelse fra Norge. Foto: KSENIA NOVIKOVA, NRK

– Jeg håper Norge kan tilgi Colombia for det som har skjedd med den sittende regjeringen. Duque ignorerte protokollene som skulle beskytte representantene for fredsforhandlingene til ELN som Colombia hadde signert med Norge.

Nytt håp for ELN-samtaler

ELN er Colombias største gjenværende geriljagruppe. Foto: RAUL ARBOLEDA / AFP

I intervjuet med NRK sier Santos at han håper valget av en president fra venstresiden også kan gjenoppta fredsforhandlingene med Colombias største gjenværende geriljagruppe ELN.

– Jeg tror han vil ha den politiske kapitalen til å forhandle med ELN. Omstendighetene er også bedre denne gangen, forklarer Santos.

ELN har i likhet med FARC operert i Colombia siden 1960-tallet, men har en løsere kommandostruktur. Det har gjort fredsforhandlinger med geriljagruppen mer komplisert.

Myndighetene har ikke greid å fylle maktvakuumet etter FARC siden de signerte fredsavtalen, ifølge Santos. Foto: RAUL ARBOLEDA / Afp

Fredsprisvinner Santos innledet også fredssamtaler med ELN i 2016, men samtalene bar lite frukter og falt helt sammen i januar 2018.

Nå kan Venezuela spille en nøkkelrolle i nye forhandlinger.

Petro har uttalt at han ønsker å gjenetablere forholdet til nabolandet Venezuela. Det kan bli avgjørende for nye fredsforhandlinger.

– Venezuela var utrolig viktig i forhandlingene med Farc, og kan bli svært viktige i nye fredsforhandlinger med ELN, sier Santos om et mulig nytt fredsbidrag fra Venezuela.