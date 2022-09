«Lekent», «anarkistisk», «revolusjonerende».

Dette er bare noen av ordene som brukes for å beskrive filmregissøren Jean-Luc Godards verker.

– Det er slutten på en epoke. Han ga oss en høyere kunstnerisk forståelse av filmmediets muligheter. Det han gjorde var virkelig, virkelig radikalt, sier Joachim Trier, beveget.

Joachim Trier på Lumiere filmfestival i Lyon i 2020 Foto: JEFF PACHOUD / AFP

– Jeg blir skikkelig trist, innrømmer han.

I dag kom nyheten om at Godard (1930-2022), en av Triers store inspirasjoner, døde i sitt hjem ved Lemansjøen i Sveits.

Det skjedde, som mye annet i livet hans, på hans egne premisser, med aktiv dødshjelp.

– Han var ikke syk, han var bare utmattet, sier en familievenn til avisen Libération.

Jean-Luc Godard holder en pressekonferanse i 1971, sigarett i hånden. Foto: STRINGER / AFP

Til siste åndedrag

Godards øyne for film ble åpnet rett etter krigen, da han vanket i hjertet av den franske kultureliten i Latinkvarteret i Paris.

Han var dårlig på skolen og fraværende på universitetet. Men på starten av 1950-tallet fant han sitt kall, som filmkritiker for det innflytelsesrike filmbladet Les Cahiers du Cinéma.

Det var i 1960, med filmen Til siste åndedrag (À bout de souffle), at Jean-Luc Godard debuterte som langfilmregissør.

Med stjernene Jean Seberg og Jean Paul Belmondo i hovedrollene tok han pusten fra kritikere og kinogjengere.

Filmplakaten for Til siste åndedrag (1960). Foto: Breve Storia del Cinema / Flickr

Bevegelige kamera følger det eksplosive paret gjennom Paris gater i en virvelvind av flukt, forførelse og forræderi. Seeren kastes fra en scene til en annen uten forvarsel i brutale kutt.

I filmen lå en nyskapende kraft som skulle definere en generasjon, Den nye bølgen.

– Moderne film begynner her, sa den amerikanske filmkritikeren Roger Ebert om verket.

Det var spontant. Det var fritt. Det var rått. Opp ned snudde det på en stivnet og boksmart filmtradisjon.

Det var protest, i form av film. Eller «sannhet, 24 bilder per sekund», slik som Godard selv definerte kunstformen.

Jean-Luc Godard puster ut sigarettrøyk på en pressekonferanse for filmen «Detektiv» i Cannes i 1985. Foto: RALPH GATTI] [DOMINIQUE FAGET / AFP

Frihet

Joachim Trier husker godt sitt første møte med Godard:

– Jeg hadde en enorm fase i slutten av tenårene og begynnelsen av tyveårene hvor jeg så alt jeg kunne komme over av fransk nybølge-film. Da var jeg så heldig å kunne se Til siste åndedrag som min første Godard-opplevelse på cinemateket.

Selv da, mer enn 30 år etter at filmen kom ut, kjentes det som nytt.

– Det føltes for meg like friskt den gangen, på 1990-tallet, som om den nettopp skulle ha kommet ut. Med sin særegne forståelse fant han opp filmspråket litt på nytt for seg selv. Han tok temaer fra amerikansk B-film som gangstere, filmet dette røft og uperfekt med jump cuts og jazzmusikk. Man fikk en følelse av frihet, husker Trier.

Joachim Trier omgitt av sine egne unge stjerner, Anders Danielsen Lie (til venstre), Renate Reinsve, og Herbert Nordrum (til høyre) Foto: CHRISTOPHE SIMON / AFP

Friheten kom av at Godard frigjorde seg fra selve narrativet, sier regissøren kjent for blant annet Verdens verste menneske og Oslo 31. august.

– For Godard var filmspråket mer som musikk enn historiefortelling. Det var det billedlige og klippet, ikke det psykologiske dramaet, som interesserte ham. Han viste oss filmens muligheter til å leke, å være fri, forteller Trier.

Jean-Luc Godard sammen med skuespilleren Nathalie Baye i 1980 på en pressekonferanse for filmen «Sauve qui peut (la vie)«. Foto: RALPH GATTI / AFP

Permanent opprør

Til siste åndedrag åpnet dører for den unge Godard, men mannen med det rufsete håret valgte heller å knuse veggene.

Hver film skulle være ny og forskjellig, og kreativiteten tok tilsynelatende aldri slutt. Godard var i permanent opprør både i kunsten, i kjærligheten og i det politiske.

Godard sammen med en annen revolusjonær stemme, filosofen Jean-Paul Sartre, i 1971. Foto: - / AFP

I 1961 kom En kvinne er en kvinne, i 1962 Å leve sitt eget liv, og i 1964 Bande à part. For å ikke nevne Masculin féminin i 1966. En rekke nå klassiske filmer som formidlet både sterke følelser og samtidskommentar.

Filmene ga uttrykk for meninger som kom til overflaten under studentopprørene i 1968: Godard var kritisk til krigen i Vietnam og forbrukersamfunnet, og lå lenge nær marxismen.

Blomster henger på døren til hjemmet til Jean-Luc Godard i Rolle i Sveits. Foto: FABRICE COFFRINI / AFP

Farvel til språket

Opprøret holdt han gående, stadig dypere inn i det ukjente og eksperimentelle. Helt frem til Adieu au Langage («Farvel til språket») i 2014, et narrativt essay i 3D.

I enkelte scener eksperimenterte for eksempel Godard ved å gjøre at venstreøyet ser et helt annet bilde enn det høyre, før de fletter seg sammen.

Filmen, for det meste filmet i nærheten av Godards hjem i Rolle i Sveits, skildrer også noe av den ensomheten og freden han så etter i sitt privatliv.

Jean Luc Godard og Jean Seberg i 1960. Foto: - / AFP

Godard ble av mange – også ekskona Anna Karina – beskrevet som en «eremitt».

Nok en kontrast i et begivenhetsrikt liv viet til én eneste ting: filmkunst.

Joachim Trier håper flere vil ta seg tid til å oppdage Godard.

– Når store kunstnere dør, og de, som Godard, har levd et så rikt liv, er den beste måten å hylle dem på å se filmene deres om og om igjen. Det kommer jeg til å gjøre, sier han.