Putin og Zelenskyj snakket sammen – kan det bety fred for Ukraina?

PARIS (NRK) For første gang etter at konflikten i Ukraina brøt ut for snart seks år siden har den russiske og ukrainske presidenten møttes ansikt til ansikt. Men det er uklart om toppmøtet i Paris tirsdag er starten på en varig fredsprosess for Øst-Ukraina.