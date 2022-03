Sanksjonene fører til delvis tomme butikkhyller i Russland

Russiske myndigheter sender nærmest daglig ut meldinger om at det står bra til med økonomien til tross for de vestlige sanksjonene, skriver Bloomberg.

På et stort kjøpesenter i landets nest største by, St. Petersburg, ser det ikke ut som om alle har fått med seg at de ikke skal bekymre seg.

Hyllene der strøsukker vanligvis står, er tomme. Sukkerbiter finnes det fortsatt.

– Folk handler i panikk her. Vi har mer sukker på lager, men vi rekker ikke å få det ut før det blir tomt i hyllene, sier en ansatt til NRK.

Bortsett fra sukkeret ser det ut til å være godt med varer i matbutikken.

I frukt- og grøntdisken bugner det som normalt i matbutikken i St. Petersburg. Foto: Jan Espen Kruse / I frukt- og grøntdisken bugner det som normalt i matbutikken i St. Petersburg.

Internasjonale kjeder har stengt

Andre steder i det store kjøpesenteret møter kundene stengte dører.

Utenlandske kjedebutikker som Zara, Victoria Secret og Nespresso har alle lukket butikkene sine i Russland.

– Det som skjer er svær synd. Jeg handler i disse butikkene og skulle gjerne fortsatt med det, sier en kvinne i senteret til NRK.

Gitteret er foran den stengte Victoria Secret-butikken i St. Petersburg. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

Redd for å svare

I en matbutikk i Moskva møter NRK Oleg. Han ønsker ikke å oppgi etternavnet sitt.

– Selvsagt føler jeg dem (sanksjonene, red.anm.).Varene i butikkene blir dyrere, og det er mangel på mel og sukker, sier han.

Russiske Oleg i Moskva sier at det er store nedskjæringer i antall ansatte i bedriften der han arbeider. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

– Hva venter du vil skje videre?

– Det kommer til å bli verre, prisene kommer til å stige, som vanlig.

– Hvem har skylden for det som skjer?

– Hvem spør?

– Norsk kringkasting.

– Det er veldig farlig å svare på slike spørsmål nå. Man kan bli arrestert for hvert ord. Til og med for å holde opp et tomt papir. Unnskyld, jeg kan ikke kommentere det, dere forstår det, sier Oleg.

Slutter opp om myndighetene

Anna Tikhonova sier at hun ikke merker noe til sanksjonene. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

Russiske myndigheter sier at straffetiltakene er en utmerket mulighet for Russland til å utvikle sin egen industri og produksjon.

Nå kan man bli kvitt avhengigheten av utlandet, blir det understreket.

Etter at de første sanksjonene fra vestlig side begynte å komme etter den russiske annekteringen av Krim i 2014, har Russland særlig utviklet sin produksjon av jordbruksvarer.

Moskovitten Anna Tikhonova er en av de som slutter opp om myndighetene.

– Jeg føler absolutt ikke sanksjonene. Alle varer finnes, sier hun.

– Hva forventer du videre?

– Vanskelig å si. Vi går ikke under, vi er et sterkt land, en sterk nasjon. Vi overlever alt. Vi oppnår det vi vil, jeg tror på vårt land.

Barnehjem lider av sanksjoner

– Jeg frykter at mye nå vil endre seg for oss, sier barnehjems-bestyrer Jelena Prokopjeva. Foto: - / AFP

Et av stedene som sliter med sanksjonene er barnehjemmet Fyrtårnet i Moskva, skriver AFP.

Siden det ble opprettet i 2018 har Fyrtårnet tatt seg av rundt 1000 barn og unge.

Nå har sanksjonene ført til at barnehjemmet får inn mindre penger og at tilgangen til medisiner og utstyr er blitt vanskeligere.

– De mest sårbare er de mest utsatte for sanksjonenes virkninger, sier bestyrer Jelena Prokopjeva.

Uten reservedeler vil deler av det medisinske utstyret på barnehjemmet kunne slutte å fungere.

Medisiner er ikke omfattet av de vestlige sanksjonene. Likevel har sanksjonene ført til transportproblemer som gjør det vanskelig å få importert livsnødvendige legemidler.

Enda viktigere er at 80 prosent av finansieringen av barnehjemmet kommer fra private givere. Dette kan være folk som her mistet pengene sine eller har fått frosset midler i utlandet.

– Vi kommer til å miste halvparten av finansieringen i april, sier Jelena Prokopjeva.