Sanders ut mot "hemmelig" republikansk helseplan

Senator Bernie Sanders ba søndag demokratene gjøre "alt de kan" for å motarbeide et lovforslag republikanske ledere har jobbet med i hemmelighet i flere uker.

– Sånn jeg forstår det, vil forslaget bli lagt fram rett før vi må stemme over det. Det er uholdbart, sier Sanders i et tv-program.

– Det ser ut til at det de ønsker å gjøre, fordi forslaget er så dårlig, er å holde det hemmelig og skjult, og så i siste øyeblikk legge det fram som et hasteforslag i Senatet og stemme over det i løpet av noen få timer. Det er helt ufattelig, sier Sanders, som sitter i ledelsen i Det demokratiske partiet.

Ifølge det upartiske budsjettkontoret i Kongressen, vil forslaget, som allerede er godkjent i Representantenes hus, føre til at 23 millioner amerikanere mister helseforsikringen sin. Nå ligger forslaget hos Senatet.

– Jeg tror det nå er ti republikanere som jobber bak lukkede dører med en sak som berører en seksdel av den amerikanske økonomien, sier Sanders, som sier forslaget til nye helselov er det verste lovforslaget for arbeidere han kan huske i sin tid i Kongressen.

Den republikanske senatoren Marco Rubio sier de lukkede samtalene bare er begynnelsen på det som etter hvert skal bli en åpen og offentlig prosess.

– Senatet er ikke et sted der du bare kan koke i hop noe bak lukkede dører og så sende det til avstemning i hui og hast.