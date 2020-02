Sanders ser mot seier i Nevada

Bernie Sanders leder klart på meningsmålingene, når velgerne i Nevada skal stemme om Demokratenes presidentkandidat i dag.

På gjennomsnittet av meningsmålingene i Nevada har Sanders 32,5 prosent, mens Pete Buttigieg og Joe Biden begge har 16 prosent. Elizabeth Warren ligger hakk i hæl med 14 prosent.

Mye tyder på rekordhøy deltakelse i dag: 75.000 velgere har allerede avgitt sin stemme i løpet av fire dager med forhåndsstemming, og over halvparten av dem er førstegangsvelgere. Det ligger dermed an til at enda flere vil stemme enn i 2008, da rekordmange 118.000 velgere deltok.

Høy valgdeltakelse blant unge velgere er trolig gode nyheter for Bernie Sanders, som er spesielt populær blant denne velgergruppen.

Ifølge en rapport fra Pew Research Center fra januar, sier 40 prosent av amerikanske velgere under 30 år at de vurderer å stemme på 78 år gamle Sanders. Også i 2016 var Sanders populær blant de aller yngste velgerne.

Sanders er også populær blant velgere med latinamerikansk bakgrunn. I Nevada gjelder dette en av fem velgere.

Høyt press på Biden

Tidligere visepresident Joe Biden har skuffet stort så langt i valgkampen, og bør gjøre det bra i Nevada, skal han ha noen sjanse til å bli partiets presidentkandidat.

Tidligere visepresident Joe Biden hilser på folk og hunder i Las Vegas. Foto: Patrick T. Fallon / Reuters

Bernie Sanders vant primærvalget i New Hampshire og delte førsteplassen i Iowa med Pete Buttigieg.

Valget i Nevada kommer én dag etter nyhetene om at Russland, ifølge amerikansk etterretning, forsøker å støtte Sanders' valgkamp for å skape splid og uro i Det demokratiske partiet. Amerikansk etterretning har påvist at Russland også i 2016 blandet seg inn i det amerikanske presidentvalget med støtte til Donald Trump, blant annet ved hjelp av sosiale medier.

Sanders ga klar beskjed til russerne.

– Amerikansk etterretning sier de (Russland, journ.anm) blander seg inn i denne valgkampen, akkurat nå, i 2020. Og det jeg sier til Mr. Putin, hvis jeg blir valgt til president, er at du ikke kommer til å blande deg inn i valgene i USA, sa Sanders i følge Reuters.

Elizabeth Warren på scenen i Nevada før valget i dag. Foto: David Becker / AFP

Venter på «supertirsdag»

Nominasjonsmøte i Nevada kommer også få dager etter en svært opphetet debatt der milliardæren Michael Bloomberg ble angrepet fra alle kanter. Bloomberg har brukt over 400 millioner dollar på politisk reklame, men har ikke brukte noen krefter på valget i Nevada. I stedet setter han alle kluter inn mot den såkalte «supertirsdag» 3. mars, da 14 delstater avholder valg samtidig.

