Sanden har blitt så varm at det knapt fødes hannskilpadder

Hun kom ut av havet rett før midnatt, akkurat som forfedrene hennes i uminnelige tider, for å legge sine egg på stranda. Der graver hun et hull med luffene sine. Ned i hullet plopper hun ut egg som ser ut som skinnende golfballer.

Hun fyller hullet med opp mot hundre egg og sparker sand over dem. Så kaver hun seg sakte ned mot havet igjen. Hun kommer aldri til å besøke redet eller babyene sine igjen.

– Hundre prosent jente. Dette redet komme til å bli hundre prosent jenter, hvisker den spanske biologen Adolfo Marco, mens han kryper ved siden av skilpadden på en strand på Boa Vista, en av Kapp Verdes ti øyer.

Havskilpadden, av type glattkarett, har unngått plastsøppel, fiskegarn og oljesøl for å komme så langt. Men nok en trussel mot kommende skilpaddeslekter lurer under bakken: Temperaturen i sanden skaper kun ett kjønn.

Den varme sanden

Den lille vestafrikanske øynasjonen Kapp Verde er hjem for en sjettedel av verdens glattkaretter. Her er 84 prosent av babyskilpaddene som klekkes jenter, viser forskning fra det britiske University of Exeter.

Kapp Verde har opplevd større oppvarming enn det globale gjennomsnittet.

Hvis den mest optimistiske spådommen fra FNs klimapanel slår til, vil færre enn 1 prosent av glattkarettene være hannkjønn ved slutten av århundret, skriver Washington Post.

FLORIDA: To rader med spor etter en havskilpadde, ett går opp og ett kommer tilbake til sjøen igjen. Sporene vitner om at en havskilpadde nettopp har gravd ned eggene sine på stranda. Foto: Ingrid Swaine Smalling

– Hannen kan forsvinne i løpet av de neste tretti årene. Da blir det ingen reproduksjon, sier Marco.

Dersom sanden har en temperatur på under 28 grader, produseres kun hanner, ifølge USAs National Oceanic and Atmospheric Administration. Reder som holder rundt 30 grader blir både hann- og hunnkjønn, mens alt høyere enn 31 grader skaper utelukkende hunnkjønn.

Men det er ingen forskere som til nå har kunnet forklare hvordan det har seg at miljøet skaper visse kjønn hos noen øgler, krokodiller og flere havskilpaddearter.

Kjøler ned reirene

Mange steder i verden gjøres det omfattende vernearbeid for å beskytte havskilpaddene mot menneskelig aktivitet. Men varmen er det vanskeligere å verne mot.

FLORIDA: Havskilpadden har gode kår i Florida. Tidlig hver morgen i hekketiden kommer havskilpaddepatruljen for å kontrollere og merke av reder, slik at hverken skilpadder eller egg forstyrres av mennesker. Foto: Ingrid Swaine Smalling

Forskere har testet metoder for å kjøle ned reirene. De har flyttet egg til mer skyggefulle deler av stranda, og dette har vist seg å gi effekt. Det samme nedkjøling av reirene med vann, og å dele kullene i mindre enheter, fordi mange egg sammen ofte blir varmere.

Rammer havskilpadder overalt

Også i bestandene i Florida og Australia er det en dramatisk ubalanse mellom kjønnene, og forskere frykter at havskilpaddene, som klarte seg gjennom utryddelsen av dinosaurene, nå selv er i ferd med å møte sin slutt.

En studie av grønne havskilpadder nær Australias barriererev fant kun én hann per 116 hunner blant nyklekkede babyskilpadder.

Studien fant også at 99 prosent av de nyklekte ungene fra varmere strender lenger nord var hunner, mens andelen var 69 prosent der det er kaldere lenger sør.

Trenden startet på 1990-tallet, da temperaturene begynte å stige. Før dette var forholdet seks hunner per hann.

Glattkarettunger i Boca Raton, Florida. Foto: Wilfredo Lee / AP

Det samme viser en rapport fra San Diego i California i 2015, og studier av skilpadder utført av Florida Atlantic University anslår at 90 prosent av skilpaddene er hunner.

Men effekten av dameskilpaddenes overtakelse vil ikke merkes før om lenge. Grunnen er at havskilpaddene kan leve i 100 år og blir kjønnsmodne først når de er omkring 20 år. I tillegg er de polyamorøse og hanner kan finne dusinvis av partnere å pare seg med.