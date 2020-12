Mandag denne uken begynte en video som viste en større gruppe menn bærende på en kiste gjennom et snødekt landskap å sirkulere på sosiale medier i Russland.

Snart ble det slått fast at bildene var tatt i den lille tsjetsjenske landsbyen Sjalazji ved foten av Kaukasus-fjellene i Tsjetsjenia.

I kisten lå Abdullakh Anzorov, 18-åringen som sjokkerte en hel verden ved å skjære halsen over på den franske læreren Samuel Paty i Paris-forstaden Conflans-Sainte-Honorine 16. oktober.

Læreren Samuel Paty ble halshugget 16. oktober. Foto: Lewis Joly / AP

Tsjetsjenere vil begraves på hjemplassen

Paty hadde undervist om ytringsfrihet, blant annet med å vise de omstridte karikaturtegningene som satiretidsskriftet Charlie Hebdo har offentliggjort.

Anzorov, som har bodd størsteparten av sitt liv utenfor Tsjetsjenia, ville straffe Paty fordi han menta Paty hadde skjendet profetens ære. Anzorov ble skutt av politiet kort tid etter drapet.

Dette bilde tatt fra sosiale medier er et av få som eksisterer av 18 år gamle Abdullakh Anzorov Foto: Grab fra Facebook

Ifølge den russiske nettavisen Kavkazckij Uzel hadde familien til Anzorov fått utlevert levningene etter den 18 år gamle gutten før helgen. .

Tsjetsjeneren har en sterk tradisjon i å gravlegge sine døde i landsbyen der de kommer fra, uansett hvor i verden de bor. Derfor ble levningen av Abdullakh Anzorov sendt til Russland via Tyrkia.

Landsbyens ordfører: Han er en helt.

Det som har vakt oppsikt, er at myndighetene i Tsjetsjenia tillot at begravelsen skjedde i full offentlighet.

– For hele den islamske verden er han en helt. I Frankrike og Europe har de sine «blå helter». Men disse er ikke helter her sa lederen for landsbyrået i Sjalazji, Salman Magamedov, ifølge nettstedet Podjom.

Han fortalte videre at han var til stede i begravelsen og der uttrykte sin medfølelse til hans slektninger.

Politiet skal ha stengt tilgangen til Sjalazji, og bare personer med tilknytning til landsbyen skal ha fått komme dit i forbindelse med selve begravelsen. Minst hundre mennesker deltok i seremonien.

Russiske myndigheter har tidligere nektet å utlevere levningene etter personer som har utført terrorhandlinger til familien. De er i stedet begravet på ukjent sted. Det samme gjelder den tidligere opprørslederen og presidenten i Tsjetsjenia Aslan Maskhadov, som ble drept i 2004.

Maskhadovs familie, som delvis bor i Norge, har flere ganger forsøkt å få vite hva som skjedde med den døde kroppen til den drepte ekspresidenten.

Aslan Maskhadov ble drept i mars 2005 Foto: NATALYA MEDVEDEVA / Ap

Også dekket av statlig TV

Enda mer oppsiktsvekkende var at begravelsen ble dekket av den statlige TV-kanalen i republikken, som er under kontroll av den eneveldige presidenten, Ramzan Kadyrov.

Russiske myndigheter utkjempet på 1990-tallet og fram til 2000 to blodige kriger mot tsjetsjenske separatister, som ønsket å løsrive republikken fra Russland. Siden 2000 har Tsjetsjenia vært styrt av Kadyrov-familien, som har godtatt at republikken styres fra Moskva, mot en stor grad av indre selvstyre.

Etter at Akhmad Kadyrov ble drept i et attentat i 2004 har hans sønn Ramzan vært den sterke mann i republikken.

Kadyrov var i oktober raskt ute med å fordømme det Anzorov hadde gjort. Men han har seinere vendt sitt fokus mot det han mener er franske myndigheter og i særdeleshet president Emmanuel Macron islamfiendtlige politikk.

Ramzan Kadyrov er president i den russiske republikken Tsjetsjenia Foto: Musa Sadulayev / AP

Macron har etter halshuggingen i Paris og terrorangrepet i Nice noen dager seinere tatt til orde for en nådeløs kamp mot det han kaller ekstrem islam. Han har også forsvart ytringsfriheten, også retten til å publisere og vise tegninger av profeten Muhammed.

Det har også tidligere, blant annet i 2015, vært store demonstrasjoner, organisert av myndighetene i Tsjetsjenia, mot at franske myndigheter har tillat publisering av tegninger av profeten.

En helt bevisst handling

– Jeg tror at det som har skjedd er en velkalkulert handling fra Ramzan Kadyrovs side. Det sier Oleg Orlov, som siden 1990 har jobbet med menneskerettigheter i det ofte konfliktfylte Tsjetsjenia.

– Kadyrov ønsker å skape et bilde ute i Europa av tsjetsjenerne som svært farlige mennesker som det er best å bli kvitt. Samtidig ønsker han å få de hundretusener av tsjetsjenere som bor i eksil tilbake til selve Tsjetsjenia sier Oleg Orlov til NRK.

– Det er mange tsjetsjenere i eksil som er aktive på sosiale medier med svært kritiske meninger om styret til Kadyrov. I dag er det derfor en hovedoppgave for ham å få stoppet disse, og det kan blant annet skje ved å gjøre det vanskelig for dem å arbeide fritt rundt om i Europa sier Orlov.

Menneskerettighetsaktivisten Oleg Orlov har jobbet med Tsjetsjenia siden 1990-tallet. Foto: Alexander Zemlianichenko / Ap

Franskmenn spør seg hvem som har godkjent

At terroristen fikk en slik begravelse har ikke gått upåaktet hen i Frankrike. Flere aviser rapporterer at tsjetsjeneren fikk avskjed som en helt.

Et slikt arrangement ville ikke vært mulig uten godkjennelse fra presidenten i den russiske republikken Tsjetsjenia, skriver Le Monde. Avisen påpeker at det ifølge russisk lov er forbudt å overlevere levninger av terrorister til familien.

Drapet på Samuel Paty sjokkerte hele Frankrike. Foto: BERTRAND GUAY / AFP

I Frankrike forsøker man å arrangere alle slike begravelser så diskret som mulig, fortsetter avisen. Målet er å hindre at graven blir et valfartssted for folk som støtter terroristen. Etter angrepene i Paris i 2015 fikk de døde terroristene anonyme gravsteder.

Ifølge avisen er det ikke klart hvem som avgjorde at levningene til Anzorov skulle utleveres fra Frankrike. Det er heller ikke klart hvem som betalte for transporten.

Begravelsen i Tsjetsjenia skjer samme uke som den franske regjeringen legger fram forslag til en ny lov. Den skal sette strengere rammer for islamsk ekstremisme.

Understreker læreres rett til å undervise

– Jeg har tatt utgangspunkt i drapet på Samuel Paty, sa justisminister Eric Dupond-Moretti da han presenterte de juridiske sidene ved det nye lovforslaget.

Det er på dagen 115 år siden Frankrike vedtok sitt skarpe skille mellom stat og religion. Loven ble først presentert som «loven om separatisme» for å understreke dette skillet. Nå blir den omtalt som «loven som styrker de republikanske verdier».

Lovforslaget inneholder mange innstramminger. Det skal blant annet stilles krav til den som vil gi sine barn hjemmeundervisning.

– Det skal ikke være enklere å åpne en skole enn en bar, sa undervisningsminister Jean-Michel Blanquer da han fortalte om dette kravet.

Ytringsfriheten blir også understreket.

Putins talsmann: Anzorov er en terrorist

President Vladimir Putins pressetalsmann Dmitrij Peskov sa tidligere denne uken at han ikke kjente til omstendighetene rundt Abdullakh Anzorovs begravelse. Han understreket at det Anzorov hadde gjort var totalt uakseptabelt og en ren terrorhandling.

Likevel tror ikke Oleg Orlov i menneskerettighetsorganisasjonen Memorial at russiske myndigheter kommer til å foreta seg noe over for Ramzan Kadyrov.

– Dette er nok et eksempel på den dobbeltmoralen som er i Russland sier Orlov til NRK. Enkelte kan bli straffet bare for å ha delt et innlegg som prøver å forklare hvorfor personer har utført terrorhandlinger, uten å ta stilling til dette, sier han.

Nord-Kaukasus – Russlands urolige sørflanke