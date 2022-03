Samtalane mellom Ukraina og Russland er over

Rådgjevaren til Ukrainas president, Mykhailo Podoljak seier samtalane har teke små positive steg rundt logistikken til «humanitære korridorar», som vil seie ei mellombels våpenkvile for å kunne evakuere sivile. Han var ein av dei som deltok i forhandlingane på Ukrainsk side.

Men det blei ikkje gjort større framsteg i forsøket på å finne ei løysing på konflikten, men samtalane om ei våpenkvile held fram, seier Podoljak.

Skal møtast igjen

Den russiske forhandlaren Vladimir Medinskij seier, ifølge Reuters, det er for tidleg å nakke om positive framsteg.

– Forventningane våre blei ikkje innfridde. Vi håper at vi kan ta større og viktigare steg neste gong, sa han.

Men delegasjonane frå Ukraina og Russland skal snart møtast på nytt for å halde fram samtalane, seier Leonid Slutskij i den russiske forhandlingsdelegasjonen til russisk TV.

Det blir det fjerde møtet mellom dei to landa etter den russiske invasjonen av Ukraina.

Russiske krav

Samtalane mellom Ukraina og Russland starta i Kviterussland klokka 15 norsk tid. Dette var tredje gong dei to landa møttest for å forhandle.

Før samtalane starta måndag kravde Russland at Ukraina skulle forplikte seg til nøytralitet gjennom ei endring av grunnlova, og at dei godtok Krim som russisk territorium. I tillegg kravde dei at Ukraina måtte godta at dei to russiskstøtta utbrytarrepublikkane Donetsk og Luhansk som sjølvstendige.

– Vi er klare til å stoppe krigshandlingane når som helst dersom Ukraina godtek krava, sa talspersonen til den russiske regjeringa, Dmitrij Peskov, før møtet.

Den ukrainske delegasjonen sa dei kjente til dei russiske krava.