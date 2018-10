Sammentreff da statssekretær møtte Xi: – Jeg tror han har vært hjemme hos meg

Det var under møtet i Folkets store sal at det som må være en utrolig tilfeldighet gikk opp for statssekretæren.

Xi Jinping snakket om at han var imponert over den norske samfunnsstrukturen. Han fortalte om en «studietur» til Norge for nær 40 år siden, hvor han som 26 år gammel ansatt i kinesisk UD besøkte et norsk arbeiderklassehjem.

OVALT BORD: Rundt det store ovale bordet satt presidenten og hans følge på den ene siden. På den andre satt kongeparet og delegasjonen fra Norge. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Tybring-Gjedde (Frp) forsto dermed at dette ikke var hennes første møte med den kinesiske presidenten.

– Jeg forsto det underveis i møtet, og sendte en lapp bort til utenriksministeren hvor jeg skrev: «Jeg tror jammen meg han har vært hjemme hos meg», sier Tybring-Gjedde til NRK.

Hjemmebesøk på Tveita

Den gang var Ingvil Smines 14 år gammel. Hun husker imidlertid svært lite av selve besøket fra den kinesiske delegasjonen i barndomshjemmet på Tveita i Oslo.

– Min mor ba min bror og meg om å vaske og rydde. Vi vasket og ryddet mange ganger. Kineserne kikket rundt over alt, sier hun.

Statssekretæren forteller at moren hennes nesten fikk et nervøst sammenbrudd da kineserne åpnet en av dørene til et kott, og det meste, som vanligvis pleide å ligge rundt omkring, raste ut.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Under statsbesøket i Kina spredte historien seg om Xi sitt hjemmebesøk seg i den norske delegasjonen. Til slutt kom det kongen for øret, som røpte det for presidenten under banketten.

Nær 40 år etter møtet i en blankskurt leilighet på Tveita hadde byråkraten blitt president og arbeiderdatteren blitt statssekretær, sittende rundt samme forhandlingsbord på statsbesøk.

– Rørende historie

Tybring-Gjedde ble hentet til presidenten, og de to utvekslet noen ord.

– Xi sa: «Hvor stor sjanse i verden er det for at dette skal kunne skje?» Og det var jeg helt enig med han i. Han syns det var en rørende historie. Det syns også hans kone, forteller statssekretæren, som er gift med stortingspolitiker Christian Tybring-Gjedde (Frp).

ENDA ET MØTE?: Ingvil Smines Tybring-Gjedde har invitert den kinesiske presidenten til hennes hjem i Oslo. Kanskje møtes de en tredje gang? Foto: Pool / Reuters

Hun sier at det var tydelig at Xi var imponert over Norge, og hvordan vi har tilrettelagt vår sosiale struktur og vårt arbeidsliv.

Under statsbesøket har Kong Harald invitert Kinas president til Norge. Xi Jinping har takket ja til invitasjonen.

TIl NRK sier statssekretær Tybring-Gjedde at hun har invitert den kinesiske presidenten hjem til seg og sin familie når han kommer til Norge.