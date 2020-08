Sammenstøt mellom politi og fotballsupportere i Paris

Flere titalls misfornøyde Paris Saint-Germain-supportere, barket natt til mandag sammen med fransk opprørspoliti på og i nærheten av hovedgata Champs-Élysées i Paris.

Flere franske medier melder at politiet har brukt tåregass mot demonstrantene.

Politiet i den franske hovedstaden skriver på Twitter at 83 personer er pågrepet.

Kaoset startet kort tid etter at PSG tapte 1–0 for Bayern München i Champions League-finalen, skriver nyhetsbyrået AP.

På grunn av koronapandemien ble årets finale spilt uten publikum i Portugals hovedstad Lisboa.

Vist på storskjerm i Paris

I Paris ble kampen vist på to storskjermer på PSGs hjemmebane Parc des Princes stadion, med 5000 publikummere til stede.

Det lå for PSG ekstra mye prestisje i å stikke av med seieren i Champions League. Så langt er PSGs rival Marseille det eneste laget i Frankrike som har vunnet Champions League. Det skjedde i 1993.

I Marseille ble det full fest søndag kveld da det ble klart at PSG hadde tapt for Bayern München.

3000 politifolk i gatene

Fransk politi var godt forberedt på at det kunne bli bråk i Paris etter kampen. 3000 politifolk var søndag satt inn for å opprettholde ro og orden og å hindre at folk samlet seg i store folkemengder.

Tiltakene ble satt i gang etter at det oppsto kaotiske scener i den franske hovedstaden tirsdag i forrige, etter at de ble klart at PSG hadde kvalifisert seg til finalen.

På grunn av koronapandemien hadde franske helsemyndigheter skaffet 2000 munnbind til å dele ut til folk på Champs-Élysées.

Det siste døgnet er det registrert nesten 5000 nye koronatilfeller i Frankrike. Det er det høyeste antallet tilfeller i landet på et døgn siden mai, ifølge nyhetsbyrået Reuters.