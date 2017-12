Det begynte som en mindre protest i en av de største handlegatene i Øst-Jerusalem, men utviklet seg til gatekamper med steinkastende ungdom. Det er mye sinne og frustrasjon.

De siste dagene har det vært flere demonstrasjoner på den okkuperte Vestbredden og Gazastripen i kjølvannet av at president Donald Trump kunngjorde at USA anerkjenner Jerusalem som Israels hovedstad. Med det brøt den amerikanske presidenten en lenge vedtatt linje i amerikansk og internasjonal politikk.

Utenriksreporter Sigurd Falkenberg Mikkelsen er i Øst-Jerusalem. Han løp vekk fra opprørspolitiet da de kom på hester i forbindelse med sammenstøtene.

Hatim Al-Khouis er blant dem som er til stede i Øst-Jerusalem hvor sammenstøtene foregår. Han mener det var en dårlig beslutning av amerikanerne.

– Dette er verdens hjerte. Dette er Jerusalem. Hvis man skal si nei til dårlige beslutninger, er det her. Dette er verdens sentrum, sier han.

Al-Khouis sier at folk er fulle av følelser.

– Det å angripe hovedstaden er som å angripe dem som personer.

Hatim Al-Khouis i gatene i Øst-Jerusalem hvor sammenstøtene foregår. Foto: Sigurd Falkenberg Mikkelsen / NRK

Palestinere drept

Natt til lørdag ble to palestinere drept i et israelsk luftangrep mot en militærbase i Nusseirat på Gazastripen. Det opplyser palestinske sikkerhetskilder til AFP. Angrepet skal ha vært ett av flere i løpet av morgentimene lørdag.

Det er den islamistiske Hamas-bevegelsens væpnede styrker i Nusseirat som bruker militærbasen, ifølge NTB.

Fredag kveld ble raketter skutt opp fra Gaza og over på israelsk side. Flere palestinere ble såret da Israel svarte med å gjennomføre luftangrep mot mål på Gazastripen, ifølge palestinske sikkerhetskilder.

Tidligere på fredag ble to palestinske demonstranter skutt på grensen mellom Israel og Gaza av israelske soldater. Den ene ble drept, den andre er kritisk skadet, ifølge nyhetsbyrået AFP. Senere fredag ble en palestiner drept av israelske soldater på Gazastripen, ifølge NTB.

Kritikk i FN

Flere frykter at dette bare er starten. Fredag kveld diskuterte FNs sikkerhetsråd situasjonen. FNs egen spesialutsending til Midtøsten uttrykte at han var sterkt bekymret for hva den amerikanske beslutningen kan føre til.

– Det er en alvorlig risiko for at vi vil se en rekke handlinger, som bare kan skyve oss lenger vekk fra å nå det felles målet om fred, sa Mladenov til Sikkerhetsrådets medlemmer på videolink.

USA fikk også kritikk fra Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Italia og Sverige for beslutningen. USAs FN-ambassadør Nikki Haley mener på sin side at det er FN som har ødelagt sjansene for å få fred i Midtøsten.

– USA har anerkjennelse fra begge sider. Israel vil aldri, og bør aldri, bli mobbet inn i en fredsavtale av FN eller en annen koalisjon av land som har vist at de ikke tar hensyn til Israels sikkerhet, sa Haley.

Palestinske protestanter bærer en som ble skadd i sammenstøt med israelske styrker i nærheten av Gaza på fredag. Foto: MOHAMMED ABED / AFP

Hun forsikret at USA fortsatt føler seg forpliktet til å bidra til fredsprosessen, som riktignok de siste årene har stått på stedet hvil.

– USA er mer forpliktet enn noensinne til å oppnå fred i Midtøsten. Og vi er trolig nærmere målet enn noen gang før, mente Haley, uten at hun fikk særlig gehør for det blant sine FN-kolleger.