Sammenraste bygninger etter jordskjelv i Indonesia

Skjelvet skal ha en styrke på 6,5 og rammet øya Java i Indonesia like før midnatt lokal tid. Det melder det amerikanske jordskjelvsenteret USGS.

NTB melder at indonesiske seismologer målte jordskjelvet til 7,3 på richters skala.

Nyhetsbyrået AP meldte klokken 19.35 fredag at hovedstaden Jakarta er rammet, og at det er bygninger som har rast sammen.

JORDSKJELV: I Jakarta har flere samlet seg utenfor boligblokkene etter skjelvet. Foto: Dessy Sagita / AFP

Talsmann Sutopo Nugroho fra de nasjonale krise- og sikkerhetsmyndighetene sier at dødsfall har blitt rapportert, men ikke hvor mange.

Han sier også at det har kommet meldinger om at bygninger har rast sammen i byen Tasikmalaya og i andre deler av Vest-Java.

I følge indonesisk presse skal det være skader på et sykehus i byen Banyumas, og pasienter er evakuert. Det melder AP.

Skjelvet fant sted på 91 kilometers dybde, under 1 kilometer unna kystbyen Cipatujah, som ligger i provinsen Vest-Java.

Myndighetene har sendt ut et tsunamivarsel til innbyggerne på Javas kystlinje.

Sjøvann strømmet inn i gatene i Kebumen og Cilakap på det sørlige Java etter at en tsunami ble utløst av et kraftig jordskjelv fredag. Ifølge den lokale TV-kanalen Kompas TV er beboerne bedt om å forlate høyhus på grunn av fare for sammenrasing.