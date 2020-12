Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Ettersom Heimevernet (HV) bistår politiet med økt grense- og personkontroll langs grensen mot Sverige i Innlandet, Trøndelag og Nordland, er det nå soldater til stede ved grenseovergangene.

Soldatene har begrenset politimyndighet, men er ubevæpnet.

Sammen med politiet kontrollerer de at reisende har dokumentasjon på negativ koronatest, i tillegg til å informere dem som vil inn i landet om innreiseregler, karantenehotell, og hvilke karanteneregler som gjelder.

Denne innskjerpede kontrollvirksomheten har nå fått SVT til å dra paralleller til andre verdenskrig.

– Militærpersonell fra Heimevernet (HV) har nå blitt kalt inn for å kontrollere at ingen svenske kommer inn i landet uten en nylig negativ koronatest, sier journalist Patrik Qvicker i en reportasje som ble sendt på tirsdag.

Han legger til:

– Situasjonen her kan jo sammenlignes med den som var her under andre verdenskrig.

Møter slekt ved grensen

Bert Persson fra Mora på svensk side forteller i reportasjen at han er gift med en norsk kvinne, og at de har hus og slekt i Ljørdalen i Trysil, rett over grensen.

Der får de ikke dra uten å måtte gå i karantene, så da møter de slektningene på grensen i stedet.

– Dette er tredje gang vi møter slektninger på grensen for å prate og dele erfaringer, sier han.

Denne gangen møtes de for å utveksle julegaver også.

Persson har reist mellom Sverige og Ljørdalen siden 1971, han sier det aldri har vært grensekontroll ved overgangen på riksvei 25 ved Støa før.

Når reporteren påpeker at det ikke har vært slike tilstander ved grensen siden andre verdenskrig, kan Persson verken bekrefte eller avkrefte dette.

– Jeg ble jo født akkurat da, så jeg kan ikke vitne, men det har ikke vært sånn siden -71 i alle fall, sier Persson.

Bisto med kontroll i mars

Mellom Norge og Sverige er det en 1630 kilometer lang grense, med 71 grenseoverganger.

Heimevernet har bistått politiet siden november da regjeringen på ny strammet inn på tiltak i forbindelse med covid-19.

Soldater fra HV har bisto med grensekontroll fra mars til juni i år, i starten av pandemien.

Det var første gang siden 1905 at norske soldater sto og voktet grensa mellom Sverige og Norge.