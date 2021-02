Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Moore testet positivt på koronavirus etter å ha blitt behandlet for lungebetennelse, skriver Daily Mail. Til avisen forteller familien hans at han ble kjørt til sykehus etter å ha hatt behov for pustehjelp.

Tom Moore trenger ikke intensivbehandling, melder BBC.

Han har ifølge en talsperson for familien ikke blitt vaksinert mot koronavirus, som følge av behandlingen mot lungebetennelse.

Britisk helsevesen, hæren og Boris Johnson ønsker den tidligere hærkapteinen god bedring samtidig som han får behandling for viruset på sykehus.

– Mine tanker går til kaptein Tom Moore og hans familie. Du har inspirert hele nasjonen, og jeg veit at alle ønsker seg at du blir helt frisk, skriver den britiske statsministeren på Twitter.

Samlet inn penger til helsevesenet

Tom Moore ble kjent for hele verden da han under den første koronanedstengingen i Storbritannia, i april 2020, samlet inn over 160 millioner kroner til britisk helsevesen (NHS).

Rundt 170.000 personer fra land over hele verden ga penger til Tom Moores innsamling til det britiske helsevesenet. Foto: EMMA SOHL

Moore hadde som mål å samle inn 1.000 britiske pund, eller rundt 12.000 kroner i forbindelse med 100-årsdagen sin.

Pengene samlet han inn ved å gå hundre runder frem og tilbake i hagen sin.

Han startet innsamlingsaksjonen fordi han ville takke for hjelpen han fikk da han ble behandlet for kreft, og etter at han brakk hofta.

Den tidligere kapteinen gikk i flere etapper, og innsamlingen fikk stor oppmerksomhet.

Veteranen ble i juli 2020 slått til ridder av dronning Elizabeth i England.

Så langt er over 106.000 personer døde som følge av koronaviruset i Storbritannia, ifølge tall fra Worldometers.