Det blir kalt en av julens mest hjertevarme tradisjoner. Når kampens første mål er scoret bokstavelig talt regner det med kosedyr fra tribunene.

I fjor fikk laget fra Pennsylvania i USA inn over 25.000 bamser, men i årets kamp slo de sin egen rekord.

Hockeyspillerne fra «bamselaget» hopper opp i haugene med teddybjørner og poserer for fotografene. De fargerikene plysjdyrene samles inn og gis bort til hjelpeorganisasjoner, sykehus og skoler.

Etter et snaut kvarter var isen ryddet og spillet kunne fortsette. «Bjørnene» vant ikke bare velvilje for sin veldedighetsaksjon. De vant også kampen, 6-3 over Binghamton Devils.