EM-finalen i London har nok de fleste fått med seg. Der er det ventet 65.000 tilskuere på tribunen i kveld.

Litt lenger sør i London er det andre finaler. Tennisfinalene i Wimbledon. Dit kommer 15.000 til å se hvem som vinner mennenes finale mellom serberen Novak Djokovic og italieneren Matteo Berrettini i dag.

Det er ikke alle som tror at det kommer til å gå helt smertefritt.

– Korona-reglene på Wembley er en vits- Bare tanken på at alle de 65.000 som skal på kampen vil gjennomføre en hjemmetest, og være ærlige om resultatet er idiotisk, skriver den engelske journalisten og redaktøren Andy Scott på Twitter.

Vaksinerte serbere

Mindre kjent er nok Exit-festivalen i Novi Sad i Nord-Serbia. Men like fullt, her har 40.000 festivaldeltagere møtt opp daglig denne uken. For blant annet høre på den franske DJ-en David Guetta.

Den fire dager lange festivalen har trukket det største antallet mennesker i Europa siden pandemien startet.

Her ble det krevd at publikummerne viste fram koronasertifikat for å slippe inn. Det ble også tilbudt gratis testing på festivalområdet.

Serbia har i motsetning til Spania og Storbritannia hatt synkende smitte de siste ukene og store deler av befolkningen har fått tilbud om vaksine.

Munnbindpåbud i Spania

Litt lenger vest i Middelhavet har også mennesker stått tett sammen og hørt på musikk denne helgen. I Barcelona var det 18.000 på årets Cruilla-festival.

Munnbind på festival og massetesting før de slapp inn ble svaret i Barcelona. Foto: Joan Mateu / AP

Dette skjedde til tross for at de i Catalonia varslet tidligere i uka at de ville gjeninnføre flere koronatiltak denne helgen, deriblant stengte nattklubber og begrensninger på antall deltakere også på utendørs arrangementer. Men altså ikke Cruilla-festivalen.

Svaret her er munnbind-påbud, og alle frammøtte måtte ta hurtigtest for å komme inn. Rundt 200 testet positivt og måtte snu, ifølge spanske medier.

Alle som skulle være med på moroa, måtte få en hurtigtestpinne i nesa. Foto: ALBERT GEA / Reuters

I Spania er det registrert 199 tilfeller per 100.000 innbyggere de siste sju dagene, men dødstallene har holdt seg relativt lave etter hvert som flere er vaksinert. Smitteøkningen blant unge har imidlertid fått myndighetene til å trappe opp innsatsen for å vaksinere dem.

Ber Boris bremse

I London derimot var det mange som ble bekymret da de så bildene av folk på vei ut fra Wembley og en deltavariant på fremmarsj.

Mange hevet øyenbrynene da de så de store menneskemengdene som gikk ut fra Wembley etter semifinalekampen mellom Danmark og England på onsdag. Foto: Zac Goodwin / AP

Storbritannia opplever nå den største ukentlige smitteøkningen på fire måneder, skriver News Scientist. De skriver at nå er r-tallet på mellom 1,3 og 1,5 i landet som denne helgen arrangerer to av verdens største idrettsbegivenheter.

Det får mange til å reagere. Blant annet har 122 forskere og leger signert et brev som oppfordrer den britiske regjeringen til å revurdere planene for gjenåpning i juli.

I brevet, som er publisert i det medisinske tidsskriftet The Lancet, kaller de planene om å lette på koronarestriksjonene for et «farlig og uetisk eksperiment».

Statsminister Boris Johnson og hans regjering har nemlig varslet lettelser i en rekke koronarestriksjoner i England fra og med 19. juli, til tross for at deltavarianten sprer seg i landet.

Ekspertene advarer om at lettelser vil gi rom for en virusspredning som «vil fortsette til millioner flere er smittet, og etterlater hundretusener med langvarig sykdom og ettervirkninger».

Taiwans Su-Wei Hsieh og belgiske Elise Mertens var hoppende glade da de vant kvinnenes dobbel-finale i Wimbledon i går. På tribunen var det ikke munnbindpåbud. Foto: GLYN KIRK / AFP

Svarene på hvordan det har gått etter arrangementene i helgen kan kanskje påvirke avgjørelsen til Boris Johnson, som selv kommer til å være på Wembley og heie på England mot Italia i kveld.

Det kan kanskje være verdt å nevne at det største publikumsarrangementet i Norge i løpet av pandemien også skjer i dag. 7000 mennesker kommer til å se fotballkampen mellom Vålerenga og Lillestrøm i Oslo.