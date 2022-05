Saksøkjer sonen etter mangel på barnebarn

– Sonen min har vore gift i seks år, men det er framleis ingen planar om baby, seier Sanjeev Prasad.

Han og kona har skapt overskrifter i indisk presse. Dei tek nemleg sin eigen son til retten, ifølgje BBC.

Årsaka? Han har ikkje gitt dei eit barnebarn.

– Det er alle foreldre sin draum å bli besteforeldre. Dei har venta år på å bli det, seier paret sin advokat.

No krev dei over 6 millionar kroner i kompensasjon, viss sonen ikkje skaffar seg eit barn i løpet av eit år.

Betalte utdanning og bryllaup

Ekteparet frå delstaten Uttarakhand, nord i India, fortel at dei har brukt alle sparepengane sine på sonen.

i 2006 betalte dei for ei pilotutdanning i USA. Då sonen vende heim året etter utan jobb, budde han heime gratis i to år, fortel paret.

– Vi fekk han endeleg gift i 2016, med håp om at han ville skaffe oss eit barnebarn å leike med som pensjonistar, seier Prasad til Times of India.

Ekteparet fortel at dei brukte nærare 800.000 kroner på eit påkosta bryllaup og bryllaupsreise.

Det er ein domstol i byen Haridwar som skal vurdere saka. Haridwar ligg nord i India, ved elva Ganges. Foto: Sandeep Sharma / AP

– Mental tortur

Seks år etter bryllaupet har sonen framleis ingen planar om å få barn, til foreldra sin frustrasjon.

– Vi droppa draumane våre for å oppdra han, seier ekteparet.

Prasad sin advokat fortel at paret krev kompensasjon for det dei meiner er «mental råskap», ifølgje The National.

– Trass all vår innsats, sonen min og kona hans har forårsaka mental tortur ved ikkje å gi oss eit barnebarn, seier Prasad.

Saka blir teken opp i retten neste veke. Sonen har ikkje så langt kommentert saka.