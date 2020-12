Amerikanske nyhetsbyråer melder at statsadvokaten i New York og 48 amerikanske delstater saksøker Facebook for brudd på konkurranselover. Lovene skal hindre kartellvirksomhet og at selskaper får dominerende markedsmakt.

De føderale myndighetene, ved den Den føderale konkurransekomiteen i USA (FTC), har samtidig anlagt et separat søksmål, skriver The New York Times.

FTC hevder Facebook har skvist bort konkurranse ved å kjøpe opp andre rivaler, som Instagram og WhatsApp.

På denne måten har selskapet fått for mye makt over verdens mest populære kommunikasjonstjenester, sier FTC-direktør Ian Connor.

– Facebooks handlinger for å forankre og opprettholde sitt monopol har hindret brukerne fra å høste fordelene av konkurranse.

– Vårt mål er å dempe Facebooks konkurransehemmende oppførsel, og gjenopprette konkurransen, slik at fri konkurranse kan blomstre, sier Connor.

Facebook eier også de populære appene WhatsApp og Instagram. Foto: Patrick Sison / AP

Krever salg av WhatsApp og Instagram

CNBC skriver at Facebook selv varslet at amerikanske myndigheter gransket selskapet i juli i fjor.

I søksmålet fra 48 amerikanske delstater kreves det at Facebook kvitter seg med What'sApp og Instagram.

– I nesten ett tiår har Facebook brukt sin dominans og sitt monopol til å knuse mindre rivaler og renske ut konkurrenter, på bekostning av brukerne sine, sier New York-statsadvokat Letitia James.

James har ledet etterforskningen som har pågått i over ett år.

Søksmålet var ventet, og det ventes at rettsavgjørelsen vil bli viktig ikke bare for Facebook, men også for de andre store, dominerende nettselskapene.

Facebook-aksjen falt

Nyheten om søksmålet førte like fullt til at Facebook-aksjen falt tungt, med over tre prosent. Siden har den hentet seg litt inn. Aksjen er ned med rett under to prosent like etter klokken 21 onsdag kveld.

Også i 2017 ble det rettet et kritisk lys mot Facebook. Den gang gjaldt det selskapets håndtering av brukerdata. Det ble avslørt at informasjon hadde blitt brukt av det politiske dataselskapet Cambridge Analytica, uten at brukere hadde gitt sitt samtykke.

I 2019 ila amerikanske myndigheter Facebook en rekordhøy bot for brudd på personvernlover.