Saksøker Apple for én milliard etter iPhone-manipulasjon

I gruppesøksmålet kreves Apple for 125 millioner dollar – rundt én milliard norske kroner, skriver Jerusalem Post.

Saksøkerne mener at brukerne er helt avhengige av Apples vurderinger når det gjelder bruken av operativsystemer.

De mener at brukerne burde være gjort oppmerksomme på at iPhonene ville bli tregere før de lastet ned nye operativsystemer.

I søksmålet står det at Apple bryter sine grunnleggende forpliktelser overfor brukerne ved ikke å informere om at oppdateringer av operativsystemer også har negative konsekvenser.

Søksmålet i Israel følger etter at fire grupper har gått til sak mot Apple i USA på grunn av det samme.

En ny iPhone X koster over 10.000 kroner. Foto: Lucas Jackson / Reuters

Gjør telefonene tregere med vilje

Søksmålet kommer etter at Apple i forrige uke bekreftet at de gjør eldre iPhone-modeller tregere.

Apple benektet at de gjorde telefonene tregere for å selge nye telefoner, men sa at det var for å hjelpe brukerne når batteriene ble eldre.

Modellene som blir tregere etter oppdatering er Iphone 6, 6s og SE.

Oppdateringen skal også sendes ut til en såpass ny utgave som Iphone 7 med operativsystemet iOS 11,2 og flere modeller kan vente seg det samme fremover.

Hevder Apple ville selge nyere utgaver

Både det israelske søksmålet og et av søksmålene i USA anklager også Apple for å ha gjort endringene for at brukerne skal kjøpe nye iPhoner.

Apple «har en klar interesse i at skjule informasjonen fra brukerne fordi det foretrekker at de erstatter gamle iPhoner med nye så fort som mulig», heter det i det israelske søksmålet.

I et gruppesøksmål i Chicago går de enda lenger og skriver at« Apples beslutning om med vilje å sette ned farten på telefonene ble gjort for lure forbrukerne til å kjøpe den nyeste iPhonen», står det i søksmålet.

De amerikanske saksøkerne legger imidlertid ikke frem noe bevis for sin påstand om at Apple bevisst vil lure brukerne.