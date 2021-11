Saksøker Alec Baldwin etter «Rust»-skytinga

Erstatningskravet mot Baldwin kjem frå Serge Svetnoy som var ansvarleg for lyssettinga i filmen der filmfotografen Halyna Hutchins døydde.

– Aktlaust

Svetnoy hevdar at skytinga, som kosta filmfotografen Halyna Hutchins livet, vart «forårsaka av dei aktlause handlingane» til mellom andre Baldwin, som både er produsent og hovudrolleinnehavar i filmen.

Bilde av Serge Svetnoy og Halyna Hutchins i ein pause under innspelinga av filmen «Rust» in Santa Fe i New Mexico Foto: HANDOUT / AFP

Også Hannah Gutierrez-Reed som var ansvarleg for våpena på filmsettet, blir skulda i søksmålet. Gjennom advokatane sine hevdar ho at ho blir forsøkt utpeikt som den skuldige for dødsfallet.

– Ein dødeleg trussel

– For å seie det enkelt, var det ingen grunn til at skarp ammunisjon skulle bli plassert i revolveren, eller vere tilgjengeleg nokon stad på settet. At det var ei kule i revolveren utgjorde ein dødeleg trussel mot alle i nærleiken, skriv advokaten til saksøkjaren.

Korkje Baldwin, innspelingsleiar Dave Halls eller Gutierrez-Reed følgde etablert bransjepraksis for handtering av våpen, og «tillét at ein revolver lada med skarp ammunisjon vart retta mot levande menneske», heiter det i søksmålet.

Filmfotograf Hutchins vart skoten då Baldwin øvde på ei scene i filmen der han skyt mot kameraet. Kula trefte Hutchins i brystet og regissør Joel Souza i skuldra. Hutchins døydde etter kort tid av skadane.

Baldwin fekk revolveren av Halls, som sa at den var «kald» – bransjespråk for eit ufarleg våpen. Seinare har Halls sagt til etterforskarar at han ikkje sjekka våpenet ordentleg.

KNUST: Alec Baldwin er både hovudrolleinnehavar og produsent på «Rust», og seier han vart knust etter dødsfallet. Foto: Jim Weber / AP

Konspirasjonspåstandar

Gutierrez-Reed har vore ansvarlege for våpen og ammunisjon på filmen, og i ei fråsegn onsdag insisterer forsvararane hennar på at ho ikkje visste kvifor det var skarp ammunisjon på filmsettet.

– Vi ber om ei fullstendig etterforsking for å få alle fakta på bordet, inkludert korleis kulane hamna i boksen for etterlikningar, og kven som la dei der, heiter det i fråsegna.

– Vi er overtydde om at dette var sabotasje. Vi meiner òg at åstaden vart tukla med før politiet kom, heiter det vidare.

Statsadvokat Mary Carmack-Altwies i Santa Fe avviste påstandane om ein konspirasjon onsdag.