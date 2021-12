Etter å ha vært borte fra offentligheten siden faren Muammar al-Gaddafi ble drept i 2011, dukket Saif al-Islam opp på den politiske scenen med brask og bram. Med et langt skjegg, turban og flagrende gevanter, ikke ulikt antrekket faren gikk med. Han siterte koranen da han annonserte sin kandidatur som president.

«Gud vinner alltid, selv om de vantro hater det», sa han i en video publisert i forbindelse av lanseringen av kandidaturen.

Et helt nytt image for en mann som har tatt doktorgrad ved London School of Economics, datet en israelsk fotomodell og tilbrakt feriene med Europas kongelige.

Fanget og dømt til døden

Valget planlagt til 24. desember kommer etter flere år med politisk kaos i Libya. Også Libya hadde sin arabiske vår, som endte med at despoten måtte gå. Landets mangeårige leder Muammar al-Gaddafi ble styrtet av militsgrupper, godt hjulpet av Nato og norske F16-fly.

Saif al-Islam var en av farens nærre støttespiller og forsøkte å flykte landet. Han ble fanget og satt i fengsel i byen Zintan. Siden 2015 er han ettersøkt av den Internasjonale Straffedomstolen i Haag for forbrytelser han har begått mens han var farens politiske støttespiller. En Libysk domstol dømte ham samme år til døden. Han ble løslatt fra fengsel etter at en av de to rivaliserende regjeringene i landet ga ham amnesti i 2017.

Ett land, to konkurende regjeringer

Etter at diktatoren ble styrtet har flere grupperinger kjempet om makten og landet har nå to regjeringer, som konkurer om makten. En regjering i Tripoli ledet av Abdulhamid Dabaibe, og en i Tobrok, ledet av general Khalifa Haftar. Den første er godkjent av FN og får militær støtte fra blant annet USA og Tyrkia. General Haftar får støtte fra blant annet Russland, Egypt og Frankrike. Nå håper FN at presidentvalget kan føre til at landet får én regjering og mindre kaos.

En FN-utnevnt kommisjon har lenge jobbet for på at dette valget skal gjennomføres på en måte som godtas av militsene i landet.

– Kaos mest sannsynlig

– Libya styres av militser som kjempet mot Muammar al-Gaddafi, de vil aldri akseptere at sønnen hans blir landets leder. Det sier professor Knut Vikør.

Han gir ikke Saif al-Islam store sjanser til å vinne presidentvalget.

– Det mest sannsynlige er at ingen av kandidatene får nok støtte og landet føres ut i enda mer kaos, sier Vikør.

Den støtten han har, er i egen klan og blant libyere som lengter tilbake til tiden da hans far, Muammar al-Gaddafi, styrte landet. I tillegg til Gaddafi er det mange andre mindre kjente kandidater. En av landets mektigste menn general Khalifa Haftar er for øyeblikket ikke godkjent som kandidat. Men dette har blitt anket.

Domstolene i landet gjenspeiler den politiske situasjonen i Libya; de er splittet etter regionale skillelinjer.

– Gaddafi fikk godkjent sin kandidatur av en domstol i Sabha, sør i landet, hvor Gaddafi-familien står sterkest. Haftar ble ekskludert fra å delta i valget av en domstol i Benghazi, en by hvor han har mange fiender, forteller Vikør.

Tviler på om valget vil være rettferdig

Human Rights Watch er bekymret for at valget kan bli gjennomført på en måte som ikke utsetter de som skal stemme for fare.

– Libya trenger dette valget, for å komme videre, sa Hannan Saleh seniorforsker i HRW til Aljazeera.

Salah oppfordrer verdens statsledere til legge et press på Libya slik at:

– Folk kan avgi sin stemme i relativ trygghet og få best mulig sjanse til frie og uavhengige valg, sa Saleh. Hun var usikker om dagens libyske myndigheter er i stand til å gjennomføre valg uten diskriminering og trakassering av både velgere og kandidater.

Knut Vikør er en blant mange som mener at det er høyst usikkert om et presidentvalg vil finne sted i Libya 24. desember.