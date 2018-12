I Marokko er til saman 13 personar arrestert i samband med drapa på norske Maren Ueland og danske Louisa Vesterager Jespersen.

Fire av mennene er mistenkt for drapa på dei to kvinnene.

Said Ouziad er storebroren til ein av dei mistenkte. NRK møter han i ein av dei fattige bydelane i Marrakech. Vi får bruke namnet hans, men han vil ikkje vise ansiktet sitt. Han tek med seg NRKs team til eit folketomt område. Han seier ingen vil snakke med han lenger.

– Folk stikk av når dei ser meg. Dei er redde sidan dei veit eg er broren hans, og fryktar eg er slik som han, seier Ouziad til NRK.

Radikalisert

Said Ouziad meiner broren blei radikalisert i moskeen han gjekk i. Ein av dei som er arrestert skal vere imam i moskeen. Foto: Rune Henriksen Jørstad / NRK

Den yngre broren hans er 27 år gamle Youness, som blei arrestert saman med to andre drapsmistenkte. Dei skal ha flykta frå Idlil før drapa blei oppdaga inne på fjellet måndag. Ouziad seier broren var ein godt likt person tidlegare.

– Han var eit audmjukt menneske som kjente religionen sin godt. Han var fredeleg og godt likt av folk. Han stilte alltid opp dersom folk trong hjelp.

Men for nokre månader sidan blei han kjent med dei andre drapsmistenkte. Han skal ha brukt stadig meir tid i moskeen. Ein av dei arresterte er imam i moskeen der dei mistenkte gjekk for å be. Ouziad trur broren kan ha blitt radikalisert i moskeen.

– Dette er unge menn utan utdanning som bur heime hos foreldra sine. Så møter dei folk som hjernevaskar dei.

Kondolerer til dei etterlatne

Laurdag har det vore markeringar både i Noreg og Marokko etter drapa i Atlasfjella. Ingen er dømde for drapa, men i Marokko er det stadig fleire som meiner at dei mistenkte må dømmast til døden om dei blir funne skuldige.

Ein av dei som støttar dette kravet er Said Ouziad. Han er overtydd om at broren og dei andre mistenkte er skuldige.

– Broren min bør bli dømt til døden. Alle dei fire som var med bør bli dømde til døden.

– Kva vil du seie til dei etterlatne

– Foreldra mine og eg kondolerer til alle pårørande. Foreldra mine ante ikkje at sonen deira var slik. Dei kjenner har stor medkjensle med dei etterlatne.