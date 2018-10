Sagrada Familia får byggetillatelse etter 136 år

Avtalen ble annonsert torsdag, og Barcelonas borgermester Ada Colau kaller den ifølge BBC for «historisk».

Sagrada Familia er Barcelonas største attraksjon. Kirken har stått på Unescos verdensarvliste siden 1984, men er etter 136 år med bygging fremdeles ikke ferdigstilt.

Basilikaen ble påbegynt i 1882, og den kjente arkitekten Antoni Gaudí overtok ansvaret for prosjektet året etter.

Arkitekten selv døde i 1926, etter å ha blitt påkjørt av en sporvogn. En del av tegningene ble ødelagt under den spanske borgerkrigen ti år etter, men arbeidet har fortsatt, klattvis og med mange forskjellige skulptører og arkitekter.

Brudd på byggeforskrifter

Mesteparten av byggearbeidet har vært finansiert med innsamlede private midler, og bygningsarbeidet har ikke vært underlagt kontroll, hverken av de lokale myndighetene i Barcelona eller de regionale katalanske myndighetene.

Den eneste tillatelsen kirken har, stammer fra 1882 da rådhuset i nabolaget Sant Martí de Provençals ga Gaudí beskjed om å få byggeplanen «behandlet», noe arkitekten ikke gjorde, skriver El País.

Kirken står ikke engang i eiendomsregisteret. Siden 1995 har den bare stått oppført som en tom grunneiendom tilhørende bispedømmet Barcelona.

Denne mangelen på kontroll har medført at turistattraksjonen har brutt byggeforskriftene flere ganger, uten at myndighetene har foretatt seg noe, ifølge den spanske avisen.

Sagrada Familia og naturen Den mest fotograferte fasaden med Fødselsportalen. Foto: Nina Skurtveit / NRK Antoni Gaudís tempel Sagrada Familia. Foto: Bjørn Andreassen Fra hovedskipet i Sagrada Familia. Foto: Nina Skurtveit / NRK Høyden og lyset er overveldende. Foto: Nina Skurtveit / NRK Det arbeides heftig i kirkerommet i Sagrada Familia. Foto: Nina Skurtveit / NRK Insteressert gruppe foran Sagradas Fødselsportal. Foto: Bjørn Andreassen Harpespiller i fødselsportalen, Sagrada Familia. Foto: Nina Skurtveit / NRK Foran Lidelsesportalen (Subirachs), Sagrada Familia. Foto: Bjørn Andreassen Lidelsesportalen med Kristus på korset. Foto: Nina Skurtveit / NRK Lidelsesportalen med sine skrå søyler, Sagrada Familia. Foto: Nina Skurtveit / NRK Tyngdeloven utforskes! Foto: Nina Skurtveit / NRK

Skal bli ferdig i 2026

I 2011 bestemte komiteen som har ansvaret for at bygget ferdigstilles etter Gaudís planer, at kirken skal stå ferdig i 2026 – 100-årsjubileet for arkitektens død.

Det har medført til en enorm økning i byggeaktivitet og et press på nabolagene rundt kirken.

I 2015 begynte borgermester Colau og komiteen forhandlinger om en spesiell reguleringsplan av bygget, og resultatet ble altså klart torsdag.

Sagrada Familia betaler de 336 millionene for tillatelsen over de ti neste årene, og pengene skal gå til offentlig transport rundt kirken, tilgang til attraksjonen og til å bistå det lokale nabolaget.

Kirken er Spanias mest besøkte landemerke, med rundt 4,5 millioner besøkende årlig.