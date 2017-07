Sædkvaliteten faller dramatisk i Vesten

– Resultatene er sjokkerende, sier forsker Hagai Levine ved Hebrew University of Jerusalem til CNN.

Han ledet arbeidet med studien, og tror tallene er et symptom på generell dårligere helse blant menn.

– Dette er et problem som går under radaren og blir oversett, sier Levine ifølge avisen The Guardian, som også har omtalt funnene.

Mer enn halvert

Forskere har sammenstilt data fra 185 studier gjort mellom 1973 og 2011, der data er hentet fra 43.000 menn. Funnene er presentert i tidsskriftet Human Reproduction Update.

Fallet er særlig stort blant menn fra vestlige land. Konsentrasjonen av sædceller har falt fra 99 millioner per ml i 1973 til 47,1 millioner i 2011 – en nedgang på 52,4 prosent. Samtidig faller det totale antallet sædceller med nesten 60 prosent.

Tilsvarende nedgang lar seg ikke dokumentere blant menn i ikke-vestlige land i Sør-Amerika, Asia og Afrika. Det kan forklares med at det er gjort færre studier i disse områdene.

– Overraskende

Richard Sharp sier studien er det nærmeste vi har vært å dokumentere at sædkvaliteten faller, mens Tina Kold Jensen ved Syddansk Universitet i Danmark er overrasket over funnene.

– Jeg trodde nedgangen hadde stoppen, sier hun til The Guardian.

Også Allan Pacey, professor ved Universitetet i Sheffield, er imponert over studien, men spørsmålet nå er hva som forårsaker nedgangen.

Fedme, klimaendringer, røyking, stillesitting?

Flere mulige årsaker har vært foreslått, men studien gir ingen klare svar på dette. Blant forklaringene som er antydet tidligere, er overvekt og fedme, mangel på fysisk aktivitet, røyking og hormonforstyrrende stoffer vi utsettes for i hverdagen.

Også klimaendringer nevnes som en mulig årsak.

– Høyere temperatur bidrar nemlig til å svekke sædkvaliteten hos menn, sier Harry Fisch, professor i urologi i USA til CNN.

– Få barn tidligere

Levine, som har ledet studien, syns det er særlig bekymringsfullt at så mange menn har spermkonsentrasjon på under 40 millioner per ml. Dette kan føre til at det blir vanskeligere for disse mennene å få barn.

Paceys råd er å få barn tidligere:

– Hvis du er mann med dårlig sædkvalitet og forsøker å få barn når du er 21, vil du trolig ikke merke at du har et problem. Men hvis du forsøker med partneren din når hun blir 35 kan det bli verre, sier han.

– Da har du lavere spermtall, partneren er eldre og du har ikke mye tid igjen til å få medisinsk hjelp.