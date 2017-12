Ukrainsk politi klarte fredag å arresterte Mikhail Saakasjvili, etter tidligere i uken å ha gjort flere mislykkede forsøk på å arrestere ham. Ukrainske myndigheter mener han har samarbeidet med prorussiske krefter for å skape uro i Ukraina, og ønsket å få stilt ham for retten for dette.

Men dommeren i varetektsretten i Kiev mente det ikke var tilstrekkelig grunnlag for å fengsle Saakasjvili, og til stor jubel fra sine tilhengere ble han satt fri.

Hundrevis av mennesker i kveld samlet seg i kveld i sentrum av Kiev for å feire at Mikhail Saakasjvili er satt fri Foto: Ukrainska Pravda

Tirsdag 5. desember truet Saakasjvili å hoppe ut fra taket fra huset der han bodde da politiet forsøkte å arrestere ham. Seinere ble han befridd fra politibilen av rasende tilhengere som mener Saakasjvili blir ulovlig forfulgt av myndighetene fordi de frykter hans kamp mot korrupsjonen i Ukraina.

Dramatikk da Saakasjvili ble forsøkt arrestert

Fra Georgia til Ukraina

Mikhail Saakasjvili kom til makten i hjemlandet Georgia etter den såkalte roserevolusjonen seinhøstes 2003. I 2013 gikk han av etter to perioder som president, men valgte seinere å forlate hjemlandet etter at det ble satt i gang etterforskning mot ham på grunn av mistanker om korrupsjon.

I mai 2015 ble han overraskende utnevn til guvernør i Odessa fylke i Ukraina, men han kom raskt på kant med den ukrainske presidenten Petro Porosjenko og gikk av før jul 2016.

NRKs møte med Saakasjvili i januar 2016

Innslag med Mikheil Saakasjvili i Dagsrevyen 31. januar 2016

Utfordrer president Petro Porosjenko

Seinere har han dannet sin egen politiske bevegelse som har som hovedmål å kjempe mot det de mener er korrupsjon og oligarkvelde i Ukraina. Saakasjvili mener nå president Petro Porosjenko er det største hindre for å få slutt på korrupsjonen og at han derfor bør trekke seg.

Mikhail Saakasjvili fotografert i retten i Kiev mandag Foto: Eldar Sarakhman, Ukrainska Pravda

Saakasjvili sa etter at han ble satt fri av retten i Kiev i kveld at han vil fortsette sin politiske kamp, med fredelige midler. Men flere av hans tilhengere til hører militante ukrainske nasjonalister, som har deltatt i kampen mot de prorussiske separatistene øst i Ukraina.

Hundrevis av Saakasjvili tilhengere samlet seg i kveld i sentrum av Kiev for å feire at han er satt fri. Blant dem som støtter Saakasjvili er Ukrainas tidligere statsminister Julia Timosjenko.