Rundt 1000 demonstranter med Mikhail Saakasjvili i spissen er nå på vei mot det ukrainske parlamentet Verkhovna Rada. Der har det i flere uker vært en demonstrasjonsleir hvor hovedkravet er at presidenten må gå og at det må innføres strenge lover mot korrupsjonen i Ukraina.

Den ukrainske hovedstaden Kiev har i dag vært preget av demonstranter og trafikkaos etter at politiet i formiddag arresterte Georgias tidligere president Mikhail Saakasjvili. Politibilen med Saakasjvili ble raskt omringet av rasende demonstranter, som blant annet skar hull på dekkene på bilen.

Det har vært voldsomme sammenstøt mellom politi og demonstranter i Kiev i dag Foto: SERGEI SUPINSKY / AFP

Dramatisk arrestasjon

Det var tirsdag morgen ukrainsk politiet med hjelmer og batonger omringet huset der Mikhail Saakasjvili har bodd de siste månedene. Saakasjvili flyktet opp på taket av huset der han oppfordret sine tilhengere til å gjøre motstand mot politiet. Situasjonen ble svært dramatisk da en demonstrant truet med å tenne fyr på seg selv mens han satt oppe på en gassrørledning.

En jublende Mikhail Saakasjvili etter at hans tilhengere fikk han ut av politibilen i Kiev i ettermiddag Foto: GLEB GARANICH / Reuters

Mikhail Saakasjvili ble overraskende utnevnt til guvernør i det ukrainske fylket Odessa i mai 2015, men han gikk av i protest et og et halvt år seinere fordi han mente at ukrainske myndigheter med president Petro Porosjenko i spissen ikke gjorde nok for å få bukt med korrupsjonen i landet.

Saakasjvili ble tidligere i år fratatt sitt ukrainske statsborgerskap mens han oppholdt seg i USA. Men han klarte med hjelp fra sine tilhengere å komme seg tilbake til Ukraina over den polsk-ukrainske grensen

– Porosjenko må gå

Siden den gangen har han prøvd å samle sine tilhenger i en protestbevegelse der hovedkravet er at den sittende ukrainske presidenten Petro Porosjenko må gå av og at det må tas et langt sterkere oppgjør med korrupsjonen og oligarkene som styrer Ukraina.

Volodymyr Savenko mener Ukraina trenger en ny revolusjon Foto: Jurij Linkevitsj

–Jeg mener at et hovedkrav er at presidenten må gå av, selge sitt forretningsimperium å ta med familien sin til Magadan øst i Sibir sier Volodymyr Savenko, som NRK treffer foran det ukrainske parlamentet Verkhovna Rada i Kiev. Der han sammen med noen hundre andre aktivister opprett en teltleir for å legge presse på ukrainske politikere. Han er selv veteran fra både opprøret på Maidan i 2014 og fra krigen mot de prorussiske separatistene øst i landet.

–De som sitter med makten de har i virkeligheten forrådt sitt folk mener Savenko, som mener at situasjonen i Ukraina er kritisk fordi folk ikke har penger og folketallet går ned år for år fordi ingen ser noen lysning på situasjonen. Vi er fredelige demonstranter, men blir det brukt makt mot oss er vi klar til å svare med samme mynt sier Volodymyr Savenko, som trolig var en av dem som i dag sørget for at Mikhail Saakasjvili ble satt fri fra politibilen.

Mange av dem som demonstrerer i Kiev nå er veteraner fra krigen mot de prorussiske separatistene øst i landet Foto: Morten Jentoft

Blir Saakasjvili utlevert til Georgia?

Mikhail Saakasjvili ledet revolusjonen i hjemlandet Georgia seinhøstes 2003, og var landets president fram til hans periode gikk ut i 2013. Seinere har georgiske myndigheter satt i gang etterforskning av ham for korrupsjon og har krevd at han blir utlevert fra Ukraina. Den ukrainske statsadvokaten Jurij Lytsenko sa tirsdag at dette er en sak som det ikke er tatt stilling til.