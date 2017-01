Så mange flere kom da Obama ble president

Nyhetsbyråene Reuters og AP har begge satt sammen bilder fra de to innsettelsesseremoniene, tatt på sammenlignbare tidspunkter.

Innsettelsen av USAs første svarte president i 2009 ble sett på som et historisk øyeblikk, og mange samlet seg for å høre Obama tale for første gang som president. Men det var også ventet at mange ville få med seg innsettelsen av den kontroversielle republikaneren Donald Trump.

Noe av årsaken til publikumsnedgangen kan være regnværet som preget Washington D.C. under innsettelsen. Da Obama ble tatt i ed, var det sol og skyfritt.

– Det går greit om det regner, for da vil folk se at håret mitt er ekte. Det er helt i orden. Det kan bli rotete, men de vil se at håret er ekte, spøkte Trump om værmeldingene dagen før innsettelsen.

PRESIDENT: Donald Trump. Foto: Lucy Nicholson / Reuters

Det er ikke kommet offisielle tilskuertall fra innsettelsesseremonien, men også tall fra T-banen i Washington D.C. tyder på at færre fikk med seg dagens innsettelsestale enn Obamas.

Da Obama ble tatt i ed i 2009, var det løst 513.000 T-banebilletter. Da Trumps innsettelsesseremoni startet, var tilsvarende tall 193.000, ifølge CNN.

Det ble delt ut rundt 250.000 billetter til begge seremoniene.

Barack Obama innsettes som president i 2009 Du trenger javascript for å se video.