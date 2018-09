Ryddet i verdensrommet for første gang

Satellitten RemoveDebris ble skutt ut i bane fra Den internasjonale romstasjonen i juni, etter å ha blitt sendt opp med en SpaceX-rakett.

300 kilometer ut i verdensrommet har den nå gjennomført sitt første eksperiment, og klart å få tak i en bit medbrakt romsøppel.

Satellitten sendte ut en liten, firkantet kube på størrelse med en skoeske. Så skjøt den ut et nett som fanget kuben.

I et ekte ryddeforsøk ville nettet vært festet til satellitten og dratt av gårde. I dette eksperimentet får søpla lov til å falle mot Jorda og brenne opp i atmosfæren.

– Det fungerte akkurat som vi hadde håpet på. Målet spant på samme måte som man kan vente seg av en umedgjørlig søppelbit, men nettet fanget det, og vi er veldig fornøyde, sier professor Guglielmo Aglietti ved Surrey Space Centre.

Slik så det ut:

7500 tonn søppel

Det er anslått at over 750.000 biter større enn en centimeter til enhver tid går i bane rundt Jorda.

Denne illustrasjonen ble laget av ESA etter at en amerikansk satellitt kolliderte med en russisk satellitt som var ute av drift i 2009. Foto: - / AFP

US Space Surveillance Network sporer de 40.000 som er store nok til å ha kontroll på, og anslår at det er snakk om over 7500 tonn søppel.

Det kan være alt fra metallbiter, gamle rakettdeler og «døde» satellitter til verktøy og maling som astronauter har mistet.

– En kollisjon vil skape masse romsøppel. Så kolliderer søppelet med flere satellitter, og vi får enda mer romsøppel. Det blir en snøballeffekt, sier Alastair Wayman i Airbus, som også er involvert i prosjektet.

Med en hastighet på nesten 30.000 kilometer i timen kan selv biter på størrelse med sandkorn forårsake alvorlige skader på romfartøyer og de drøyt 2000 satellittene som fortsatt er i drift.

Det har skjedd flere ganger tidligere, og flere romfartsorganisasjoner har jobbet intenst med å finne ut hvordan man kan rydde opp.

Skal teste harpun

Neste oppdrag for RemoveDebris blir å teste et nytt kamerasystem som skal kunne spore romsøppel. Så skal den demonstrere en harpun som også skal brukes til å fange søppelbiter.

Neste eksperiment blir å skyte romsøppel med harpun. Foto: Stringer / Reuters

Til slutt skal den tas ut av bane og styrtes ved hjelp av et seil som gjør at den brenner fortere opp i atmosfæren.

Prosjektet er finansiert av EU-kommisjonen og dens partnere, og ledes av Surrey Space Centre i Storbritannia.