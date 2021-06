I dag fortalte Ryanair-sjef Michael O'Leary om den dramatiske hendelsen over Hviterussland den 23. mai overfor en komite i det britiske parlamentet.

Arrestasjonen

Flight FR4978 var på vei fra Aten da flyet landet uventet i den hviterussiske hovedstaden Minsk. Flyet skulle ha fortsatt til Vilnius.

Men i følge O'Leary fikk flygeren falske opplysninger og ble truet til å lande i Hviterussland, i det blant andre NATO-sjef Jens Stoltenberg har kalt «en statlig flykapring».

Den 26 år gamle journalisten Roman Protasevitsj og kjæresten Sofia Sapega ble arrestert med en gang. Protasevitsj er en kjent opposisjonell i Hviterussland.

EU, Storbritannia og flere andre vestlige land har fordømt hendelsen. De har også utestengt hviterussiske fly fra sitt luftrom.

Slik fremsto Roman Protasevitsj i et opptak vist på hviterussisk statlig TV etter arrestasjonen. Foto: ONT TV CHANNEL / Reuters

Bombetrusselen

Ifølge O'Leary hadde piloten ikke noe annet valg enn å lande i Minsk. Hviterussiske luftfartsrepresentanter hadde sagt at det var kommet inn en troverdig bombetrussel. En bombe om bord ville gå av hvis han fortsatte å fly inn i litauisk luftrom.

Piloten ba gjentatte ganger om å få snakke med Ryanairs kontrollsenter.

– Minsk unnskyldte seg med at Ryanair i Polen ikke tok telefonen, sa O'Leary i høringen ifølge BBC her.

Normalt ville et fly blitt omdirigert til Polen eller de baltiske statene. Men her fikk ikke flygeren noe annet alternativ enn å lande i Minsk.

Sikkerhetsfolk undersøkte Ryanair-flyet da det landet i Minsk 23. mai i år. Foto: HANDOUT / Reuters

Løgnen

– Flyet ble tvunget ned under falske påskudd fra luftfartsmyndighetene i Minsk. Det virker åpenbart at to passasjerer ble ufrivillig fjernet fra flyet og pågrepet, sa Ryanair-sjefen.

Han kaller det brudd på internasjonale luftfartsregler. Hviterussland nekter for å ha tvunget flyet til å lande.

Mannskapet skal ha blitt presset til å bekrefte på video at de frivillig hadde lagt om kursen. Men ifølge O'Leary nektet de å gjøre det.

Her lander flyet i Litauen, etter den uplanlagte mellomlandingen i Minsk, der to hviterussiske dissidenter ble arrestert. Foto: ANDRIUS SYTAS / Reuters

Da flyet tok av igjen, var det med fem passasjerer færre enn før den uplanlagte mellomlandingen. I tillegg til de to arresterte, var det tre uidentifiserte personer som var blitt igjen i Hviterussland. O'Leary oppfatter dem som sikkerhetsagenter av «KGB-typen».

Benektelsen

I går nektet sjefen for det hviterussiske luftforsvaret enhver innblanding eller tvang av Ryanair-flyet.

Roman Protasevitsj har vist seg offentlig og uttalt seg positivt om president Alexandr Lukasjenko etter arrestasjonen. Da har man kunnet se at han har merker på armene. Menneskerettighetsorganisasjoner mener han bærer preg av å ha blitt torturert.

Lukasjenko har sittet ved makten siden 1994. Han hevdet valgseier i august i fjor, i et valg preget av valgjuks. Siden da har han slått hardt ned på både demonstranter og politiske motstandere. Mange er tvunget i eksil eller sitter arrestert.