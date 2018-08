Ryanair-piloter streiker i fem land

Det er pilotene i Sverige, Belgia, Irland, Nederland og Tyskland som har besluttet å legge ned arbeidet i 24 timer.

Rundt 50.000 passasjerer berøres når 400 av de rundt 2400 daglige avgangene blir innstilt. Mer enn halvparten er til og fra Tyskland (250), deretter kommer Belgia (104) og Irland og Sverige (42).

I Norge er en ettermiddagsavgang fra Torp lufthavn til Hamburg kansellert, opplyser lufthavnens markedssjef Tine Kleive Mathisen til NTB.

Alle passasjerene som rammes av streiken får tilbud om å bli flyttet over til andre Ryanair-avganger eller kan få pengene tilbake, ifølge selskapet.

Femte streiken i sommer

Dagens streik er den femte Ryanair-streiken i sommer. I juli måtte 300 avganger innstilles da kabinansatte i Belgia, Portugal og Spania streiket.

En domstol i Nederland avviste torsdag kveld Ryanairs krav om at de nederlandske pilotene ikke kunne slutte seg til fredagens protest.

– Den europeiske pilotstreiken bør være en oppvåkning for Ryanair-ledelsen, skriver den nederlandske pilotforeningen VNV.

400 av 2400 avganger innstilles fredag. Foto: John Thys / AFP

Aksepterte fagforeninger etter 30 år

Ryanair har i løpet av sine 33 år vokst til å bli Europas største lavprisselskap, med godt over 130 millioner passasjerer årlig. Bare i juli fløy 13,1 millioner personer med selskapet, ifølge Danmarks Radio.

Men selskapeter omstridt på grunn av ansattes arbeidsvilkår.

Tidligere har Ryanair forlangt at arbeidstakerne avstår fra å organisere seg i fagforeninger, en praksis som har vært sterkt omstridt.

Det har vært egenbetaling for det andre selskaper normalt dekker for sine ansatte, som uniform og obligatoriske kurs, mangel på pensjonsordning, trekk i lønn under sykdom og tøffe vaktplaner uten de samme reguleringene og kompensasjonsordninger som har vært normen i resten av bransjen, ifølge en oversikt DR har laget.

Før jul gav ledelsen beskjed om at de ville akseptere at ansatte kan representeres av fagforeninger og at de var villig til å inngå tariffavtaler med fagforeninger i ulike land. Da var juletrafikken truet av en storstreik.

«Ryanair» må endre seg, står det på banneret de belgiske pilotene har hengt opp på Charleroi-flyplassen. Foto: John Thys / AFP

Men siden har det vært uenighet om forhandlingene om kollektive arbeidsavtaler. Arbeidstakerne og deres representanter mener prosessen går for sakte.

Krever lokal lønn og slutt på irsk lov

De ansatte krever sammenlignbare arbeidskontrakter på tvers av Ryanairs flybaser, at lønns- og arbeidsvilkår speiler det såkalte baselandet, pensjonsordning for alle, lønn under sykdom, forutsigbare vaktplaner og stasjoneringsplaner, overholdelse av EU-regler for hviletid og opprioritering av sikkerhetsforhold samt mindre egenbetaling for nødvendig kurs og utstyr.

Det er også et felles krav om at arbeidsavtalene skal være underlagt lovene i landet hvor den ansatte har sin base, og ikke irsk lov. Ryanair har 86 flybaser i 21 land, og den ansatte har kunnet bli flyttet mellom basene uten kompensasjon og på kort varsel.

Forretningsmodellen har vært bygget opp slik at selskapets arbeidstakere har måttet opprette en lønnskonto i Irland og har betalt skatt dit, men har da ikke vært dekket av trygderettigheter i landet hvor de har bodd og jobbet ut fra. Selskapets argument har vært at fordi Ryanairs fly er registrert i Irland, har personalet arbeidet på irsk territorium.

Kabinansatte mener også krav om salg av varer går utover sikkerheten.

Pilotene går foran i kampen

Pilotene har valgt å gå i bresjen, men arbeidskampen gjelder også kabinpersonale og bakkemannskap.

Lederen for den mektige tyske pilotforeningen Cockpit sier Ryanairs ledelse ikke er interessert i reelle samtaler eller forhandlinger, men fortsetter sin dikterende stil.

Selskapets ledelse har sendt ut en uttalelse i forbindelse med fredagens streik hvor det heter at de har gjort alt for å løse konflikten. De kaller arbeidsnedleggelsen uberettiget og beklagelig.

De hevder også at selskapets piloter har høyere lønn enn andre tilsvarende lavprisselskaper, og viser til lønnsøkninger og økning av antall faste arbeidskontrakter, blant annet i Tyskland.

Ledelsen sier også at de fortsatt er åpne for samtaler med pilotenes fagforeninger.

Kan komme til å flytte fra Irland til Tyskland

Ryanairs grunnlegger og toppsjef Michael O'Leary har varslet at det kan bli aktuelt å flytte deler av selskapets flyflåte fra Irland til Polen. Det kan få konsekvenser for 300 ansatte, inkludert 100 piloter.

Fagforeningene har svart at O'Leary bevisst setter europeiske land opp mot hverandre.

Nestlederen i Den europeiske faglige samorganisasjon, som er sammenslutning for europeiske fagforeninger, mener dagens samordnede pilotstreik er viktig. Det gjør det vanskeligere for å avvise eller overse arbeidstakernes krav om bedre lønns- og arbeidsforhold.

– Det sender også et signal til andre selskaper hvor ansatte i ulike land settes opp mot hverandre, sier Peter Scherrer til den tyske kringkasteren RBB.