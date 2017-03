Rutte fikk 21 prosent av stemmene

Med 93,5 prosent av stemmene opptalt har Ruttes parti fått 21,2 prosent av stemmene, mens Wilders Frihetsparti (PVV) er nummer to med 13,1 prosent.

Etter dem følger Kristendemokratene med 12,6 prosent, og Demokratene med 12,1 prosent.

Dermed får statsminister Ruttes parti 33 plasser i parlamentet, mens Wilders' parti får 20. De to andre partiene får 19 seter hver.

– Nederland har sagt «Hei, stopp!» til den gale typen populisme, sa Rutte etter at tidlige valgdagsmålinger viste at han lå an til å slå høyrepopulistiske Wilders.

Valgoppslutningen var på 81 prosent. Det er den høyeste oppslutningen på 30 år.

Wilders erkjente nederlag

Rutte har hele tiden avvist et eventuelt samarbeid med Wilders, og må nå starte arbeidet med å finne samarbeidspartnere som kan hjelpe ham med å oppnå 75 seter i parlamentet.

Geert Wilders møtte pressen i Haag i natt. Foto: Robin Utrecht / AFP

Wilders erkjente nederlag i 2-tiden natt til torsdag.

– Vi er blant valgvinnerne, men jeg ville naturligvis heller at vi var det største partiet. Vi fikk ikke de 30 plassene vi håpet på, sier han.

Wilders sier han ser det som en seier at partiet hans har påvirket politikken i Nederland, og at han gjerne samarbeider med andre partier.

Fornøyde statsledere

Flere europeiske statsledere har allerede gratulert Rutte på telefon. De er positive til at VVD tar valgseieren.

– Jeg ser fram til å fortsette samarbeidet som venner, naboer og europeere, sa Tysklands forbundskansler Angela Merkel ifølge hennes talsperson.

EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker kaller valget «et valg for Europa, et valg mot ekstremister.»

Italias statsminister Paolo Gentiloni sier han er glad for at «anti-EU-høyreflanken» har tapt valget, og at det dermed ikke blir noen «#Nexit».

Frankrikes utenriksminister Jean-Marc-Ayrault gratulerer det nederlandske folket med å ha stanset fremveksten av det ytterste høyre, mens Sveriges tidligere statsminister Carl Bildt kaller valget «en sier for det anstendige sentrum».