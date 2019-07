– Vi kan ikke utelukke at Navalnys hud har blitt utsatt for et giftig stoff og har blitt skadet av et ukjent kjemisk stoff fra en tredje person, sier opposisjonslederens personlige lege Anastassia Vassilieva ifølge nyhetsbyrået AFP etter å ha besøkt han på sykehuset.

Sykehuset bekrefter at den kjente opposisjonspolitikeren er innlagt og at han fått et utslett, de hevder videre at han skal være i «fin form».

Uavhengig analyse

Den 43 år gamle russiske opposisjonslederen ble arrestert sist onsdag og fengslet i 30 dager fordi han oppfordret sine tilhengere til å demonstrere i Moskva på lørdag.

Men i går ble han fraktet fengselet til sykehus etter å ha fått det som ble kalt «en kraftig allergisk reaksjon». Navalny hovnet opp i ansiktet og fikk utslett flere steder på kroppen.

En av politikerens nære medarbeidere sier at han fikk en liknende reaksjon da han satt i den samme cella for en måneds tid siden, og mener at dårlig hygiene i fengselet kan være en forklaring.

Navalny har ikke tidligere fått allergiske reaksjoner.

Hans lege sier til den russiske TV-kanalen Dozhd at prøver av hans hår og klær skal analyseres av et uavhengig institutt.

Fører til spekulasjoner

Russiske myndigheter har hittil ikke kommentert saken, men legens uttalelse om en mulig forgiftning fører til spekulasjoner.

Den russiske opposisjonen rundt Navalny blir hele tiden kraftig motarbeidet av politi og andre myndigheter.

Når ordet «forgiftning» dukker opp, vil mange tenke på Skripal-saken i Storbritannia der to russiske etterretningsagenter ble sendt for å ta livet en tidligere kollega med nervegift.

Russiske myndigheter benekter at de sto bak drapsforsøket.

Voldsom bruk av makt

Sist lørdag fulgte om lag 8000 mennesker oppfordringen fra Navalny om å delta i en demonstrasjon utenfor bygningen til ordføreren i Moskva.

Opposisjonen hadde ikke fått tillatelse til å demonstrere, og derfor var markeringen ulovlig.

Men det er svært sjelden at myndighetene gir Navalnys tilhengere slik tillatelse.

I sentrum av den russiske hovedstaden var det utplassert titusenvis av politifolk.

De gikk svært hardt fram mot demonstrantene, brukte køller og arresterte nærmere 1400 personer, noe som er mer enn noen gang tidligere i løpet av de siste ti årene.

Både EU og USA har protestert mot de brutale metodene som det russiske politiet brukte.

Bakgrunnen for demonstrasjonen var at myndighetene nekter å registrere opposisjonens kandidater til lokale valg i Moskva.

Politiet pågriper Ivan Kulnjev mens han blir intervjuet av NRK i Moskva Du trenger javascript for å se video. Politiet pågriper Ivan Kulnjev mens han blir intervjuet av NRK i Moskva

Frykt for konkurranse

Den russiske avisa Vedomosti skriver i dag at myndighetene er redd for at selv mindre demonstrasjoner skal utvikle seg til store protester som kan true landets ledelse.

Eksemplene som hele tiden trekkes fram, er revolusjonene i Ukraina og andre tidligere sovjetrepublikker.

Avisa peker også på at velgerne er «ustabile» og at mange av dem kan komme til å stemme på opposisjonens kandidater hvis de skulle få muligheten.

Frykten for reel konkurranse i politikken, gjør at russiske myndigheter er villige til å bruke hard politimakt mot opposisjonen.

Vedomosti minner også om at Navalny overraskende fikk 27 prosent av stemmene da han i 2013 uventet og på kort varsel fikk delta i ordførervalget i hovedstaden.

Senere meningsmålinger viser at han bare har støtte fra noen få prosent av russerne.

Mange oppfatter opposisjonspolitikeren som for radikal og ytterliggående.