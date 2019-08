Nå stormer det mer enn vanlig rundt den eneste gjenværende opposisjonslederen i Russland.

For halvannen uke siden ble han dømt til fengsel i 30 dager for å ha oppfordret til ulovlige demonstrasjoner i Moskva.

Nå anklager russisk politi hans organisasjon for å ha hvitvasket en milliard rubler, eller om lag 140 millioner norske kroner, ifølge radiostasjonen Moskvas Ekko.

Korrupsjon og politikk

I tillegg til å være den mest sentrale opposisjonspolitikeren, har Navalny også profilert seg som Russlands fremste korrupsjonsjeger.

Han mener at dette henger nøye sammen i Russland, og at det viktigste politiske målet er å bli kvitt korrupsjonen i landet, spesielt på toppen i samfunnet.

VETERAN: Opposisjonsleder Aleksej Navalny blir arrestert og fengslet for kortere perioder flere ganger i året. Foto: Dmitry Serebryakov / AP

«Fondet for kamp mot korrupsjon (FBK)» er navnet på organisasjonen som Navalny står i spissen for.

I går la FBK fram en rapport der det hevdes at Moskvas viseordfører lar sine slektninger kjøpe andeler i verdifulle eiendommer for symbolske priser.

Men fondet har fått mest oppmerksomhet rundt en video som viser hvilke rikdommer statsminister Dmitrij Medvedev disponerer. Den er vist mer enn 31 millioner ganger på Youtube.

Navalnys organisasjon har mange medarbeidere som gjør en systematisk innsats for å etterforske korrupsjon i det russiske samfunnet.

Korrupsjonsjegeren etterforskes for korrupsjon

Men nå vendes korrupsjonsanklagene mot Navalny selv.

Politiet mener at fondet hans har fått de store pengebeløpene fra noen som har tilegnet seg dem på ulovlig vis. Og at medarbeiderne i fondet visste at det dreide seg om ulovlige penger.

BEHANDLET: Sist helg ble Navalny sendt fra fengselet til sykehus for det som ble kalt en allergisk reaksjon. Hans personlige lege og advokat sa at det kunne dreie seg om en forgiftning. Sykehuset sa at ingenting tydet på det, og sende han tilbake til cella etter behandling. Foto: HANDOUT / AFP

Det skal ha blitt satt inn penger via en rekke forskjellige banker, og så skal de ha blitt overført videre til fondets konti.

Flere av Navalnys medarbeidere skal nå bli etterforsket for å ha deltatt i det politiet kaller for hvitvasking av store pengebeløp.

Avisa Vedomosti skriver at slike kriminelle handlinger har en strafferamme på inntil sju år.

Navalny hevder at hans organisasjon finansieres av frivillige bidrag fra russere.

Politikk eller kriminalitet?

Navalny har i en årrekke vært en torn i øyet på russiske myndigheter.

Han har blitt nektet muligheten til å stille i presidentvalg, fordi han har to dommer for underslag. Han sier at han ikke har gjort noe galt, og at hensikten med dommene er å hindre han i delta i valg.

Da han uventet og på kort varsel fikk stille i valget til ordfører i Moskva i 2013, fikk han nesten en tredel av stemmene.

Men meningsmålinger nå viser at han bare har støtte fra noen få prosent av de spurte.

Det er spesielt unge mennesker som liker hans ganske kompromissløse kritikk av Russlands ledere.

Nå er det store spørsmålet om det virkelig er begått kriminelle handlinger i Navalnys organisasjon, eller om dette er en sak som myndighetene vil bruke i et nytt forsøk på å bli kvitt en svært plagsom kritisk røst.

Mer enn 800 demonstranter arrestert

Selv om Navalny sitter i fengsel, fulgte et par tusen av hans tilhengere i går oppfordringen om å demonstrere i sentrum av Moskva.

POLITIMAKT: På Pusjkin-plassen i sentrum av Moskva var det i går flere politifolk enn demonstranter. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

Planen var å marsjere langs en populær gate, men demonstrantene ble stoppet på Pusjkin-plassen av et stort antall politi i opprørsutstyr.

Politiet gikk hardt fram, og mer enn 800 av demonstrantene ble arrestert, ifølge russiske medier.

Heller ikke denne gangen hadde myndighetene gitt tillatelse til å demonstrere, derfor var den ulovlig.

Sist helg deltok mange flere, og da ble nesten 1400 arrestert.

HARDE METODER: Mer enn 800 personer ble arrestert under demonstrasjonen i Moskva i går, ifølge russiske medier. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

Demonstrantene krever at opposisjonens kandidater til lokalvalgene i Moskva må bli godkjent. Myndighetene nekter det, og sier at mange av de 5000 underskriftene som hver kandidat må samle inn, er forfalsket.