Russland: Syrisk fly traff lager med giftig ammunisjon

Flere titalls personer ble drept i angrepet mot den opprørskontrollerte byen Khan Sheikhoun nordvest i Syria tirsdag. Flere hundre ble såret.

Nå har tallet steget til 72 døde, blant dem 20 barn, ifølge eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Det var mange sivile blant de drepte, og ifølge SOHR ble byen utsatt for et luftangrep med giftig gass, mens Russland nå sier at det var et luftangrep som traff et våpenlager med giftig ammunisjon.

Verdenssamfunnet fordømmer angrepet, og FN har opprettet gransking av det som har skjedd.

Hevder syriske fly står bak

Ofrene fikk pusteproblemer og skal ha dødd av kvelning og andre symptomer forårsaket av den giftige gassen, ifølge SOHR. Bilder og videoer som skal være fra stedet viser redningsarbeidere som kjemper desperat for å redde livet til flere barn etter gassangrepet.

Det er foreløpig uklart hvem som står bak angrepet.

Ifølge det russiske forsvarsdepartementet var det et syrisk fly som traff et produksjonssted for giftig ammunisjon som styres av opprørere, melder BBC.

Det ligner på opplysningene som kom fra syriske styrker tidligere på dagen, fordi de rapporterte om en eksplosjon i det de kalte en «kjemisk våpenfabrikk» som tilhørte opprørere i Khan Sheikhoun.

Den syriske regjeringen nekter for å ha brukt kjemiske våpen, og hevder det er opprørere som bruker det.

Norge gir 2,3 milliarder

EU har denne uka vært vertskap for en stor konferanse om Syrias framtid i Brussel, der over 70 land deltar. På en tilsvarende konferanse i London i fjor forpliktet giverland seg til å bidra tilsvarende 11 milliarder dollar over fire år, men i mellomtiden har russisk bombing og den syriske regjeringshærens fremstøt nedkjempet og tvunget opprørere ut av Aleppo.

Prisen for sivilbefolkningen har vært høy og FN ber om at 8 av de 11 milliarder dollarene som ble lovet i fjor, blir betalt allerede i år.

Norge vil på konferansen i dag kunngjøre at de gir 2,3 milliarder kroner i 2017.

– Vi skal minst bidra med 2,3 milliarder kroner i år til Syria og nabolandene. Minst 15 prosent av dette skal gå til utdanning til barn som står uten skoleplasser, sier utenriksminister Børge Brende.

I BRUSSEL: Utenriksminister Børge Brende møtte EUs utenrikssjef Federica Mogherini da han ankom Brussel på tirsdag. Foto: Johan Falnes / NTB scanpix

EU mener president Bashar al-Assad har hovedansvaret for angrepet og Brende påpeker at han må bli stilt ansvarlig dersom det var hans militære som sto bak.

– Det vi vet er at han har brukt kjemiske våpen tidligere. Vi kan ikke slå fast endelig nå hvem som står bak det grusomme bestialske angrepet med bruk av gass og kjemiske våpen nå, men vi fordømmer det på det sterkeste. De som står bak må holdes ansvarlig og vi må raskt finne ut hvem det er.

I tillegg til FN skal også organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) etterforske angrepet.