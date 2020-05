Det tok mange år å forhandle fram avtalen Open Skies. Det var USA som tok initiativet, og først var Sovjetunionen motvillig. Men avtalen ble undertegnet i 1992, og trådte i kraft i 2002.

35 land er med, og det gir dem rett til å fly ubevæpnede overvåkingsfly over hverandres landområder på kort varsel.

Hensikten med Open Skies er å gi landene en mulighet til å følge med på hverandres militære aktivitet, og styrke tillit og stabilitet.

Hevder Russland bryter avtalen

– Russland etterlevde ikke avtalen. Så, inntil de gjør det, trekker vi oss ut, sier USAs president Donald Trump.

VIL IKKE MER: USAs president Donald Trump mener at Russland bryter Open Skies-avtalen ved å nekte overfyvning av spesielle områder. Derfor vil han ut av avtalen.

Amerikanerne hevder at Russland bryter Open Skies ved å hindre Nato å fly over russiske områder som enklaven Kaliningrad mellom Litauen og Polen, og grenseområdet mot Georgia. I tillegg skal russerne ha sagt nei til å overvåke militærøvelser i Russland fra lufta.

Amerikanske myndigheter mener videre at det er for dyrt å operere overvåkingsflyene, og at det går an å skaffe bilder mye billigere via satelitter.

Men president Trump holder likevel døra på gløtt for at det kan bli inngått en ny avtale, eller for at den gamle kan tre i kraft igjen.

– Skader sikkerheten

Russiske myndigheter er svært kritiske til at USA nå vil trekke seg fra avtalen om overvåking.

I en uttalelse fra Det russiske utenriksdepartementet heter det at USA nå handler «destruktivt», og at Russland alltid har handlet i tråd med Open Skies.

KRITISK: Den russiske ambassadøren til USA, Anatolij Antonov, mener at USAs tilbaketreking fra Open Skies vil skade internasjonal sikkerhet.

– Denne avtalen er nyttig for alle. Den gagner først av alt sikkerheten til europeiske stater, Russlands sikkerhet, USAs og Canadas, sier den russiske ambassadøren i Washington D.C., Anatolij Antonov, ifølge nyhetsbyrået AP.

Han understreker at avgjørelsen om å sette i gang prosedyren for tilbaketrekking fra avtalen, vil skade den strategiske sikkerheten på «en smertefull måte».

Den russiske viseutenriksministeren Sergej Rjabkov sier at det er USA som står bak «åpenbare brudd» på Open Skies, og han lover å legge fram bevis for påstanden.

SPESIALFLY: Et av de amerikanske overvåkingsflyene som er med på inspeksjoner under Open Skies-avtalen. Foto: CHARLES J. HAYMOND

Fra russisk side blir det også påpekt at det er et mønster at USA trekker seg fra internasjonale nedrustningsavtaler.

I fjor trakk amerikanserne seg fra avtalen som forbød utplassering av mellomdistanseraketter i Europa.

Men fra russisk side blir det også sat at man inntil videre ønsker å fortsette med Open Skies selv om USA forlater avtalen.

Se video om overvkingsflyene fra det russiske nyhetsbyrået Tass.

Europeisk kritikk

En rekke europeiske land kritiserer president Trumps avgjørelse om å trekke USA fra nedrustningsavtalen.

FOR ALLE: Et russisk overvåkingsfly utstyrt med forhåndsgodkjent fotoutstyr. Bildene som blir tatt er tilgjengelig for alle medlemslandene. Foto: FRANCOIS LENOIR / REUTERS

– Open Skies-avtalen er et avgjørende element i rammeverket for å styrke tilliten som er skapt gjennom de siste tiår, med sikte på å øke åpenheten og sikkerheten for den euroatlantiske sonen, heter det i en felles uttalelse fra en lang rekke europeiske land som beklager det USA nå gjør.

Open Skies blir sett på som spesielt viktig for de europeiske Nato-landene.

De bruker avtalen til å holde Russlands militære aktivitet under oppsyn, og har ikke den samme tilgangen til etterretningssatelitter som USA.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide mener også at avtalen bidrar til å fremme militær åpenhet og tillit, selv om Russland ikke har etterlevd den fullt ut.

– Avtalen er ikke minst viktig i dagens situasjon med økte spenninger, og hvor rustningskontrollmekanismer generelt er under press, sier hun.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg sier at alle medlemslandene i Open Skies må leve opp til sine forpliktelser fullt ut.

BØR OVERHOLDE AVTALE: Natos generalsekretær Jens Stoltenberg kritiserer Russland for å bryte Open skies.

– Russland har i mange år lagt restriksjoner på flyvninger, noe som ikke er i tråd med avtalen, inkludert begrensninger på flyvning over Kaliningrad, og restriksjoner på flyvninger i Russland, nær grensa til Georgia. Russlands pågående selektive gjennomføring har underminert Open Skies- avtalen, sier Nato-sjefen.

Hva vil skje med overvåkingsflyene?

Den russiske avisa Vedomosti skriver at fremtiden til nedrustningsavtalen nå er uklar.

Russland kan også komme til å forlate den på lengre sikt, blir det påpekt.

Det kan hende at russiske myndigheter etter hvert ikke vil se noe stort behov for den, og at den ikke blir spesielt effektiv når det gjelder overvåking av europeiske land fra lufta.

Det at russiske overvåkingsfly ikke lenger kan inspisere amerikansk territorium, blir trolig også sett på som et stort minus i Moskva.

Så spionflyene i denne delen av verden kan gå en usikker fremtid i møte.