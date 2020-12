Han kom seg inn i leilighetene til eldre kvinner ved å utgi seg for å være rørlegger, elektriker eller en ansatt i sosialtjenesten. Der kvalte han sine ofre. Enten med hendene eller med det han fant, en tørkesnor eller et forkle.

Skal ha innrømmet

Radik Tagirov har forklart at det blant annet var en enkel måte å få tak i penger på, melder nyhetsbyrået Reuters. I dag ble 38-åringen arrestert av russisk politi. Han skal ha innrømmet å ha tatt livet av minst 26 eldre kvinner i årene 2011–12. De fleste kvinnene var over 70 år gamle.

Kallenavnet fikk han fordi de fleste ofrene bodde i nærheten av elven Volga.

Ni kvinner ble drept i byen Kaza. Andre byer han skal ha operert i var Samara, Saratov, Sverdlovsk, Jekaterinburg og Ufa. Noen ganger stjal han det som var av verdisaker. Andre ganger tok han ikke noe. Han skal ha kommet seg unna ved å bruke hansker og ved å gjøre grundig rent etter seg.

Etter 2012 ble det brått slutt på ugjerningene, men i 2017 begynte det igjen. Da utlyste myndighetene en belønning på godt over en halv million kroner.

Den antatte gjerningsmannen ble arrestert i byen Kazan. Foto: Reuters

Avslørt av DNA

Politiet har lett etter mannen i mange år. Rettsmedisinske analyser viste at alle drapene ble begått av én person. Ifølge etterforskerne er han avslørt av DNA-prøver, fotavtrykk og andre håndfaste beviser. De skal ha gjennomgått flere enn 10.000 gentester i jakten på gjerningsmannen.

I et opptak som er frigitt av russiske myndigheter sier han:

– Noen ganger inviterte de meg hjem. Andre ganger spurte jeg. Jeg kunne presentere meg som en ansatt eller en håndverker.

På spørsmål om hvorfor han kvalte dem svarer han at han ikke vet, men sier at det kanskje var mindre smertefullt for dem.

– Det skjedde på impuls. Jeg var sulten. Jeg bodde på gata. Så når jeg fikk sjansen var det en enkel måte å få tak i penger, tror jeg.